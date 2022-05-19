logo!: Lernt mehr über Iran!

  3. Suche

Lernt mehr über Iran!

Die Atomgespräche mit dem Iran laufen. Archivbild

Die iranische Flagge

Quelle: Florian Schroetter/AP/dpa

  • Kontinent: Asien
  • Einwohnerzahl: ca. 92 Millionen
  • Fläche: 1.648.195 km²
  • Hauptstadt: Teheran
  • Sprachen: Persisch
  • Geld: Iranischer Rial
  • Staatsoberhaupt: Religiöses Staatsoberhaupt und Revolutionsführer Ayatollah Seyed Ali Musavi Khamenei
  • So grüßt man: Salām!

Iran mit allen Nachbarstaaten, Meeren, der Hauptstadt Teheran und dem höchsten Berg Damawand.

Iran ist etwa vier Mal so groß wie Deutschland und hat fast genauso viele Einwohner und Einwohnerinnen wie Deutschland, etwa 84 Millionen.

Quelle: ZDF

Reise durch Iran

Stadtansicht von Teheran
Masdjed-e Shah-Moschee in Isfahan, Iran
Archiv: Iran, Ghom: Die Al-Ghadir-Moschee 130 km südlich der Hauptstadt Teheran.
Wüste Lut
iRAN LANDSCHAFT
General view of the palace, Achaemenian Period, 6th-5th century
Der Krater des Berges Damavand
Leckeres persisches Reisgericht
Ein Mann knüpft in seiner Werkstatt an einem Teppich
Reich verziertes und bemaltes Porzellan in einem Schaufenster

Teheran - die Hauptstadt

Schätzungsweise neun Millionen Menschen leben in Teheran. Durch die vielen Autos und verbranntes Öl in den Fabriken hängt oft eine Dunstglocke über der Stadt.

Quelle: reuters

