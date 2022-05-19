logo!: Lernt mehr über Iran!

Iran wird von religiösen Führern geleitet. Das religiöse Staatsoberhaupt ist seit 1989 Ayatollah Seyed Ali Musavi Khamenei. Er ist auf Lebenszeit bestimmt worden und hat viel Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen. Es gibt auch eine gewählte Regierung mit einem Parlament und einem Präsidenten. Aber die Wahlen sind nicht frei. Nur wer die islamische Republik unterstützt, wird als Kandidat zugelassen. Und in allen wichtigen Fragen haben ohnehin die religiösen Führer das Sagen.



Iran hat sehr angespannte Beziehungen zu den USA. Ein Grund dafür ist, dass die iranischen Führer immer wieder den Staat Israel bedrohen. Die USA und Israel sind befreundet. Außerdem droht Iran immer wieder damit, Atomwaffen zu entwickeln. Die USA und einige andere Länder haben deshalb Sanktionen, also wirtschaftliche Strafen, gegen Iran verhängt. Iran hat auch schwierige Beziehungen zu einigen seiner Nachbarländer, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Das liegt daran, dass Iran in der Region den größten Einfluss haben will.



Zwischen Israel und Iran gibt es seit Jahren Konflikte. Die iranischen Führer wollen den Staat Israel vernichten. Im April 2024 hat Iran Israel mit Raketen angegriffen. Außerdem unterstützt Iran die palästinensische Terrororganisation Hamas und andere Gruppen, die Israel immer wieder angreifen. Viele Menschen in Iran wollen nicht, dass ihre Regierung das tut. Sie protestierten immer wieder dagegen. Die iranischen Führer setzen sich aber durch. Mehr darüber erfahrt ihr hier im Video: