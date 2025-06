logo!-Länderportrait: Lernt mehr über die USA!

Dem Großteil der Menschen in den USA geht es sehr gut. Sie leben jedoch anders als wir in Deutschland. Die Regierung greift dort weniger in das Leben der Menschen ein, als hier bei uns. In den USA gilt der Spruch "Jeder ist seines Glückes Schmied." Jeder ist also für sein eigenes Glück verantwortlich. Die USA ist die größte Weltwirtschaft, es gibt gute Schulen und Krankenhäuser. Anders als in Deutschland gibt es aber keine Krankenversicherungen und die Menschen müssen oftmals privat für Behandlungen aufkommen.



Wie in Deutschland gibt es auch in den USA eine Schulpflicht, alle Kinder müssen zur Schule gehen. Das Schulsystem ist in den 50 Staaten jedoch unterschiedlich, jeder Staat entscheidet dies selbst. Kinder gehen ab drei Jahren in den Kindergarten oder zur Vorschule. Ab fünf Jahren besuchen die meisten Kinder dann die Grundschule (Elementary School). Anders als in Ddeutschland kann die Grundschule auch bis zur fünften oder sechsten Klasse gehen. Darauf folgt die Middle School, die bis zur achten oder neunten Klasse geht. Dann geht´s auf die High School. In Deutschland ist das das Gymnasium, die Real- oder Hauptschule.