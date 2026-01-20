Im Juni hatte Israel Iran mit Raketen angegriffen. Iran schlug zurück. Die israelische Regierung begründetete ihren Angriff damit, dass sie verhindern wollte, dass Iran eine Atombombe baue und Israel mit dieser sehr gefährlichen Waffe angreife.



Nach dem Rückschlag Irans hatten die USA anschließend eingegriffen:

Denn Israels Bomben waren nicht stark genug, um die iranischen Atomanlagen zu zerstören, die teilweise tief unter der Erde liegen. Die USA, die mit Israel verbündet sind, haben solche Bomben. Und die haben sie nun vermutlich eingesetzt, als die USA drei wichtige Anlagen in Iran angegriffen hatte. Ob die Anlagen wirklich ganz zerstört wurden, weiß man aber nicht genau. Nicht alle finden es richtig, dass sich die USA mit Angriffen in den Konflikt eingeschaltet haben.