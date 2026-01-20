logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Politik aus der USA:Ein Jahr Donald Trump
Vor einem Jahr wurde Donald Trump Präsident der USA. Viele seiner Entscheidungen sorgten für Diskussionen. logo! zeigt euch, was passiert ist und warum viele kritisch sind.
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.
logo! hat am 20.01.2025 über dieses Thema berichtet.
Mehr zu den Ereignissen:
logo!:Streit statt Deal
logo!:Warum die USA Venezuela angegriffen habenmit Video1:32
logo!:Warum Trump jetzt Grönland haben willVideo1:32