Ein Jahr Trump: Was seitdem passiert ist

Politik aus der USA:Ein Jahr Donald Trump

Vor einem Jahr wurde Donald Trump Präsident der USA. Viele seiner Entscheidungen sorgten für Diskussionen. logo! zeigt euch, was passiert ist und warum viele kritisch sind.

logo! - Ein Jahr Donald Trump

Vieles ist in der Politik passiert, seitdem Donald Trump Präsident der USA wurde.

