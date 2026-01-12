Nach seiner Ankunft gab es einen bunten, feierlichen Empfang! Wie das aussah und mehr zu seinem Besuch, erfahrt ihr hier. ⬇️

In Indien gelandet, ging es für Bundeskanzler Friedrich Merz auch schon los: Aber nicht etwa mit politischen Gesprächen, sondern mit einer Runde Drachensteigen! 🪁 Das hat er zusammen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi gemacht - er ist der mächtigste Politiker in Indien.

Wie Merz in Indien empfangen wurde, seht ihr in diesem Video:

12.01.2026 | 0:59 min

Worum geht es bei dem Besuch?

Die beiden wollen damit auch zeigen, dass sie sich gut verstehen. Merz ist nämlich nach Indien gereist, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken.

Nach dem bunten Empfang haben die beiden über Politik gesprochen. Zum Beispiel ging es dabei um den Handel zwischen Indien und Deutschland. Denn bei dem Besuch des Kanzlers geht es auch darum, welche Geschäfte beide Länder miteinander machen und wie sie die ausbauen können.

In diesem Video erfahrt einiges rund um Indien und warum das Land für Deutschland wichtig ist:

12.01.2026 | 1:38 min

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 12.01.2026.