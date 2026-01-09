25 Jahre hat es gedauert, sich auf das Mercosur-Abkommen zu einigen - puh ganz schön lang! Schauen wir uns mal an, warum das gedauert hat und was hinter dem Wort steckt.⬇️

Quelle: AP/Natacha Pisarenko; AFP/Nicolas Tucat; ZDF

Ausgeschrieben bedeutet das Wort Mercosur: "Mercado Común del Sur". Das ist spanisch und heißt auf deutsch so viel wie "gemeinsamer Markt des Südens". Und das beschreibt auch, für was diese Abmachung steht: Nämlich für den gemeinsamen Handel zwischen Ländern in der Europäischen Union und in Südamerika. Dazu zählen Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.

Das Ziel: Die Länder sollen einfacher miteinander handeln können. Firmen in Südamerika sollen also ihre Waren einfacher als vorher in Ländern der Europäischen Union verkaufen können - das gilt andersrum natürlich auch.

In diesem Video erklären wir das Ganze noch mal anhand von zwei Beispielen:

09.01.2026 | 1:41 min

Darum hat es so lange gedauert

Landwirte in Europa machen sich große Sorgen und sagen: Wenn das Abkommen klappt, könnten Landwirte aus Südamerika ihre Produkte viel günstiger in Europa verkaufen. Und bei diesen günstigen Preisen befürchten europäische Landwirte nicht mithalten zu können - und deshalb am Ende weniger Geld zu verdienen.

Immer wieder protestieren Landwirte in Europa gegen Mercosur, wie hier in der italienischen Stadt Mailand. Quelle: action press/Francesco Enriquez/ipa-agency

Das ist auch einer der Gründe, wieso lange Zeit nicht genügend Länder für das Abkommen gestimmt haben. Sie wollten mehr Unterstützung für die Landwirte in der Europäischen Union. Inzwischen wurde ihnen mehr Unterstützung versprochen. Deshalb ist zum Beispiel Italien nun doch für das Abkommen. Also gibt es jetzt genügend Länder, die dafür stimmen, um das Abkommen umzusetzen.

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 09.01.2026.

Diesen Text hat Caro geschrieben.