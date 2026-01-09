  3. Suche

Mercosur-Abkommen: Es gibt eine Einigung

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Vereinfachter Handel:Bahn frei für Mercosur!

25 Jahre hat es gedauert, sich auf das Mercosur-Abkommen zu einigen - puh ganz schön lang! Schauen wir uns mal an, warum das gedauert hat und was hinter dem Wort steckt.⬇️

Links sieht man eine Kuhherde in Argentinien, rechts Flaggen der EU, darüber zwei Hände, die Waren miteinander austauschen

Quelle: AP/Natacha Pisarenko; AFP/Nicolas Tucat; ZDF

Ausgeschrieben bedeutet das Wort Mercosur: "Mercado Común del Sur". Das ist spanisch und heißt auf deutsch so viel wie "gemeinsamer Markt des Südens". Und das beschreibt auch, für was diese Abmachung steht: Nämlich für den gemeinsamen Handel zwischen Ländern in der Europäischen Union und in Südamerika. Dazu zählen Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.

Das Ziel: Die Länder sollen einfacher miteinander handeln können. Firmen in Südamerika sollen also ihre Waren einfacher als vorher in Ländern der Europäischen Union verkaufen können - das gilt andersrum natürlich auch.

In diesem Video erklären wir das Ganze noch mal anhand von zwei Beispielen:

mERCOSUR gRAFIK

09.01.2026 | 1:41 min

Darum hat es so lange gedauert

Landwirte in Europa machen sich große Sorgen und sagen: Wenn das Abkommen klappt, könnten Landwirte aus Südamerika ihre Produkte viel günstiger in Europa verkaufen. Und bei diesen günstigen Preisen befürchten europäische Landwirte nicht mithalten zu können - und deshalb am Ende weniger Geld zu verdienen.

Traktoren stehen hintereinander auf einer Straße mit einer italienischen Flagge.

Immer wieder protestieren Landwirte in Europa gegen Mercosur, wie hier in der italienischen Stadt Mailand.

Quelle: action press/Francesco Enriquez/ipa-agency

Das ist auch einer der Gründe, wieso lange Zeit nicht genügend Länder für das Abkommen gestimmt haben. Sie wollten mehr Unterstützung für die Landwirte in der Europäischen Union. Inzwischen wurde ihnen mehr Unterstützung versprochen. Deshalb ist zum Beispiel Italien nun doch für das Abkommen. Also gibt es jetzt genügend Länder, die dafür stimmen, um das Abkommen umzusetzen.

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 09.01.2026.

Diesen Text hat Caro geschrieben.

Noch mehr zur Europäischen Union

  1. EU-Flagge weht im Wind

    logo!:So funktioniert die EU

  2. Erklärstück: Grundregeln der EU

    logo!:Das sind die Grundregeln der EU

    Video1:26
  3. logo! erklärt: Die Geschichte der EU

    logo!:Die Geschichte der EU

    Video1:35
  4. Im Moment wird viel über die EU, also die Europäische Union, diskutiert. logo! erklärt euch, warum es die EU gibt und welche Vorteile sie den Menschen bringt.

    logo!:Europäischen Union: Was sie uns bringt

    Video1:13

Aktuelle News