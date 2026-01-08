  3. Suche

Extremwetter in Deutschland

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

So ist die Lage in Bildern!:Unwetter zieht über Deutschland

Ein Schneeräumfahrzeug fährt durch die schneebedeckte Landschaft
Ein Fußgänger geht durch den Schnee. In Nordrhein-Westfalen kündigt sich neuer Schnee an.
Schnee liegt auf einem Verkehrsschild und Hinweisschild mit der Aufschrift Schule vor einer Schule.
Eine stark vereiste Straße
Auf den Informationsbildschirmen im Hamburger Hauptbahnhof wird auf die Wettersituation und die damit verbundenen Einschränkungen hingewiesen.
Ein Schneeräumfahrzeug fährt bei Schneefall über die Autobahn A8

Stürmische Aussichten

Sturmtief „Elli“ zieht über Deutschland hinweg! Super ungemütlich und heftig soll es vor allem in der Nacht zum Freitag werden. Erfahrt hier, wie die Lage aussieht! ➡️

Kommentare

  • Logoise
    Bis jetzt hat es in Leipzig nur ganz wenig geschneit. Aber ich bin gespannt wie es morgen wird, dann soll der Schnee kommen. :)
  • Louis
    Es ist bisher nicht viel vom Sturm zu sehen aber ich habe Morgen Schulfrei
  • Pau
    bei uns in der Straße ist ALLES vereist, so dass wenn man läuft sofort Ausrutscht!!!!
  • lilli
    Wir haben Schulfrei und bekommen einen Arbeitsauftag für zuhause. Wir hätten eine Mathearbeit geschrieben, aber sie wird verschoben