"Wir brauchen Grönland!":Warum Trump jetzt Grönland haben will
"Wir brauchen Grönland!" Das sagt Donald Trump über die Insel nahe der Arktis. Viele Menschen hat das verärgert. Wir erklären, wieso Trump scharf darauf ist und warum es Kritik gibt.
Grönland ist die größte Insel der Welt. Nur wenige zehntausend Menschen leben in Grönland, in etwa 56.000. Geografisch liegt die Insel in Nordamerika. Politisch gehört die Insel jedoch zum Königreich Dänemark in Europa. Zugleich besitzt Grönland eine eigene Regierung, die viele Entscheidungen selbst trifft. Jetzt hat Donald Trump, der Präsident der USA, angekündigt: Er will die Insel für sein Land haben. Wir erklären, wieso.
Dieser Text wurde von Lara-Celine und Kinderdpa geschrieben.
