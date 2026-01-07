Grönland ist eine eigenständige Insel. Viele finden die Idee falsch, sie ohne Zustimmung zu übernehmen. Mehrere europäische Regierungen erklärten, dass nur Grönland und Dänemark über die Zukunft der Insel entscheiden dürfen.



Und es gibt noch ein Problem: Grönland gehört zu Dänemark und Dänemark ist ein Verbündeter der USA in der NATO. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis aus mehreren Ländern, die sich versprochen haben, dass sie sich gegenseitig helfen, wenn eines der Mitglieder angegriffen wird. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat deutlich gemacht, dass ein Angriff der USA auf ein befreundetes NATO-Land nicht akzeptabel wäre.