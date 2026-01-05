Viele Länder sind sich einig: Die letzte Wahl in Venezuela war nicht fair. Deshalb erkennen sie Nicolás Maduro nicht als rechtmäßigen Präsidenten an. Auch Deutschland sieht das so. Einen Machtwechsel im Land fänden also auch andere Länder gut. Einige Menschen feiern die Festnahme von Nicolás Maduro. Denn vielen Menschen in Venezuela geht es nicht gut. Sie sind sehr arm und haben kaum Geld, um Essen zu kaufen. Viele in der Bevölkerung sagen, dass sich der Präsident kaum um ihre Probleme gekümmert hat und stattdessen nur an sich selbst gedacht hat.



Aber es gab auch viel Kritik und Proteste, sogar in den USA. Viele Menschen waren schockiert über den Angriff und sind dagegen. Sie sagen: Die USA haben damit wichtige Regeln verletzt. Denn kein Land darf einfach ein anderes Land angreifen.