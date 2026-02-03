Musterungsbescheide verschickt:Zur Bundeswehr gehen: Ja oder Nein?

Jari ist gerade 18 geworden und hat Post von der Bundeswehr bekommen: einen Musterungsbescheid. Wir erklären, was das ist und ob ihr zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden könnt.

Ein Musterungsbescheid ist ein Fragebogen, der unter anderem danach fragt, ob man freiwillig bei der Bundeswehr mitmachen möchte. Wenn man "Ja" ankreuzt, könnte man zur Musterung eingeladen werden. Nun muss Jari, wie viele andere, nachdenken: zur Bundeswehr gehen oder nicht? Wie er darüber denkt, seht ihr im Video:

Jari hat Post von der Bundeswehr bekommen und muss eine Entscheidung treffen. 02.02.2026 | 1:29 min

Was ist eine Musterung?

Bei der Musterung wird bei einer ärztlichen Untersuchung geschaut, ob jemand körperlich und geistig fit ist – und auch, ob man bestimmte Fähigkeiten hat, die bei der Bundeswehr gebraucht werden könnten. Wer zur Musterung eingeladen wird, der muss da auch hingehen. Zur Musterung zu gehen, bedeutet aber nicht direkt, dass man als Soldat arbeiten muss. Die Arbeit an der Waffe darf man in Deutschland verweigern.

Was passiert bei einer Wehrpflicht?

Sollten sich nicht genügend Freiwillige melden, die zur Bundeswehr gehen wollen, könnte es eine Wehrpflicht geben. Wer sich aber gar nicht vorstellen kann, Dienst an der Waffe zu leisten, darf diesen weiterhin verweigern. Stattdessen müsste man dann aber einen anderen Dienst leisten, zum Beispiel im Krankenhaus helfen.