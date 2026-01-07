logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Schluss, aus und vorbei!:Die Regierung in Brandenburg ist zerbrochen
Die beiden Regierungsparteien SPD und BSW haben sozusagen Schluss gemacht. Was da los ist und wie es weitergehen könnte, lest ihr hier! ⬇️
Viele Menschen in Deutschland schauen gerade darauf, was im Bundesland Brandenburg los ist. Dort ist die Regierung zerbrochen! Denn Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD hat die Zusammenarbeit mit der Partei BSW beendet. Das ist ne ziemlich große Sache - und ein bisschen kompliziert, deshalb erst mal von vorn!
Das ist passiert
In Brandenburg wurde 2024 eine neue Landesregierung gewählt. Nach der Wahl haben sich die beiden Parteien SPD und BSW als Regierung zusammengetan. Das Besondere dabei: Die Partei BSW - die damals noch sehr neu war - wurde zum ersten Mal Teil einer Landesregierung in Deutschland.
Was dann aber folgte: vieeele Streitereien - vor allem im BSW. Immer wieder haben Politikerinnen und Politikern sogar die Partei verlassen. Dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke hat das jetzt gereicht und die Zusammenarbeit für beendet erklärt.
Das alles könnt ihr euch noch mal in Ruhe im Video anschauen:
Und jetzt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es jetzt weitergehen könnte.
Noch ist aber nicht entschieden, was genau passiert - wir halten euch auf dem Laufenden!
Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 07.01.2026.
Diesen Text hat Caro geschrieben.