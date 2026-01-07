Die beiden Regierungsparteien SPD und BSW haben sozusagen Schluss gemacht. Was da los ist und wie es weitergehen könnte, lest ihr hier! ⬇️

Viele Menschen in Deutschland schauen gerade darauf, was im Bundesland Brandenburg los ist. Dort ist die Regierung zerbrochen! Denn Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD hat die Zusammenarbeit mit der Partei BSW beendet. Das ist ne ziemlich große Sache - und ein bisschen kompliziert, deshalb erst mal von vorn!

Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD und Finanzminister Robert Crumbach, parteilos (voher BSW und SPD) stellen sich den Fragen der Reporterinnen und Reporter. Quelle: dpa/Christophe Gateau | dpa/Monika Skolimowska

Das ist passiert

In Brandenburg wurde 2024 eine neue Landesregierung gewählt. Nach der Wahl haben sich die beiden Parteien SPD und BSW als Regierung zusammengetan. Das Besondere dabei: Die Partei BSW - die damals noch sehr neu war - wurde zum ersten Mal Teil einer Landesregierung in Deutschland.

Was dann aber folgte: vieeele Streitereien - vor allem im BSW. Immer wieder haben Politikerinnen und Politikern sogar die Partei verlassen. Dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke hat das jetzt gereicht und die Zusammenarbeit für beendet erklärt.

Das alles könnt ihr euch noch mal in Ruhe im Video anschauen:

Hier wird erklärt, wie die Landesregierung in Brandenburg zusammenkam und wieso sie zerbrochen ist. 07.01.2026 | 1:31 min

Und jetzt?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es jetzt weitergehen könnte.

Option 1️⃣: Andere Parteien arbeiten zusammen Zum Beispiel könnten sich SPD und CDU zusammentun, um in Brandenburg zu regieren. Beide haben nämlich genügend Sitze im Parlament, um eine Mehrheit zu bilden - die braucht man, um regieren zu können (was das genau bedeutet, erfahrt ihr in diesem Video). Die CDU hat auch schon gesagt, dass sie offen dafür ist, mit der SPD über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Option 2️⃣: Es wird neu gewählt Wenn sich nämlich keine Parteien auf eine Zusammenarbeit einigen können, müsste neu gewählt werden. Der Ministerpräsident Dietmar Woidke hat das aber eigentlich schon ausgeschlossen und sagt im Moment, dass nicht neu gewählt werden muss.

Noch ist aber nicht entschieden, was genau passiert - wir halten euch auf dem Laufenden!

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 07.01.2026.