Streik: Warum Busse und Bahnen nicht gefahren sind

In vielen Städten arbeiten Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer unter harten Bedingungen: unregelmäßige Schichten, lange Arbeitszeiten und viel Zeitdruck. Die Gewerkschaft Verdi fordert deshalb:





kürzere Arbeitszeiten und bessere Schichtpläne

längere Ruhezeiten

mehr Geld für Nacht- und Wochenendarbeit

Sie wollen, dass der Job wiederwird, damit genügend Menschen ihn machen möchten.