Streik: Warum Busse und Bahnen nicht gefahren sind

Streik im Nahverkehr!:Warum Busse und Bahnen nicht gefahren sind
Du wartest und wartest … aber der Bus kommt einfach nicht! Das haben heute viele Menschen in Deutschland erlebt. Warum, erfahrt ihr hier. Gab es bei euch Probleme? Schreibt’s uns!
Busse und Bahnen blieben in vielen Städten stehen – und das sorgte für ziemlich viel Chaos auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit. Der Grund: Die Fahrerinnen und Fahrer haben gestreikt.
Ein Streik ist eine Art Protest von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Sie kommen absichtlich nicht zur Arbeit, um zu zeigen: "So geht es nicht weiter. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen!" Dafür gibt es Gewerkschaften wie Verdi, die solche Streiks organisieren. Sie kämpfen dafür, dass die Fahrerinnen und Fahrer bessere Arbeitsbedingungen bekommen.
Damit sich die Arbeitsbedingungen wirklich verbessern, müssen die Arbeitgeber und die Beschäftigten neue Regeln festlegen. Dafür führen sie gemeinsame Gespräche, die Tarifverhandlungen heißen. Was das genau ist, erfahrt ihr im Video:
Wart ihr auch heute vom Streik betroffen? Wie seid ihr in die Schule gekommen? Schreibt's in die Kommentare!
logo! berichtete über Tarifverhandlungen in der Sendung vom 30.01.2026.
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
Kommentare
- Charlotte
Bei mir haben die Busse gestreikt aber nur die regionalbusse und ich kann auch mit einem anderen fahren. Also bin ich mit einem umlandbus zur schule gekommen und auch wieder nachhause
- Hannah
Der Vater von meiner Freundin hat uns mit dem Auto gebracht und mit meinem Vater sind wir mit dem Auto wieder zurückgefahren.