Treffen in Moskau: Folgen des Friedensplans für die Ukraine

In Moskau spricht heute ein Vertreter aus der US-Regierung mit Präsident Putin. Dabei soll wieder über den sogenannten Friedensplan verhandelt werden.

Kommt jetzt Frieden in die Ukraine?

Im Gespräch zwischen Steven Witkoff (links) und Wladimir Putin (rechts) geht es heute um den Friedensplan zwischen der Ukraine und Russland. Quelle: AFP | ALEXANDER NEMENOV; AP | Terry Renna; action press | Alexei Nikolsky

vorgeschlagen. Doch nicht alle finden den Friedensplan gut: Vor anderthalb Wochen hat die US-Regierung einen Friedensplan zwischen der Ukraine und Russland. Doch

Deshalb wird darüber gerade diskutiert. 22.11.2025 | 1:22 min

Viele Verhandlungen zwischen den Ländern

Es wird viel darüber diskutiert. Vor allem Politikerinnen und Politiker der EU, in der Ukraine und in Russland führten wichtige Gespräche darüber und haben über viele Punkte auch gestritten.

Auch heute sprechen zwei wichtige Politiker miteinander: Steve Witkoff aus den USA und der russische Präsident Wladimir Putin. Sie verhandeln, wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet werden kann.

Keine Gebietsabgaben der Ukraine

Ein Punkt, der vor allem diskutiert wird: die Ukraine soll Teile ihres Landes an Russland abgeben. Warum das für viele Ukrainer nicht okay ist, erklären wir euch hier:

Warum Land abgeben keine Option ist. 02.12.2025 | 1:25 min

Fachleute sagen, dass es schon ein erster Schritt ist, wenn überhaupt miteinander gesprochen wird. Bis die Kämpfe ganz aufhören und wirklich Frieden entsteht, kann es aber noch etwas dauern.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.