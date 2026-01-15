Grönland: Das müsst ihr über das Land wissen!

Ganz schön kalt hier in Grönlands Hauptstadt Nuuk! Quelle: dpa

Grönland ist eine riesige Insel ganz weit im Norden der Erde. Deshalb ist es dort meistens ziemlich kalt und Grönland ist fast komplett mit Eis bedeckt. 1991 wurden in Grönland sogar mal -69,6 Grad Celsius gemessen. Brrr!

So sieht Grönland auf einer Karte aus. Im Südosten könnt ihr Skandinavien erkennen, im Südwesten Kanada. Quelle: zdf

Große Insel, wenige Menschen

Hier würden alle Grönländerinnen und Grönländer reinpassen! Quelle: dpa

Obwohl Grönland so groß ist, leben dort nur wenige Menschen. Ungefähr 56.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat Grönland, die meisten leben an der Küste im Westen von Grönland. Zum Vergleich: Das Volksparkstadion in Hamburg hat ungefähr 57.000 Plätze.

Bunt und mit Hosen aus Fell: So sieht eine traditionelle grönländische Tracht aus. Quelle: IMAGO

Die meisten Menschen in Grönland gehören zu Inuit-Völkern. Ihre Vorfahren haben zum Teil schon vor Jahrtausenden hier gelebt und zum Beispiel ganz eigene Kunst, eigene Musikinstrumente und Traditionen entwickelt. Sehr wichtig für die Inuit auf Grönland ist die Jagd. Viele Menschen arbeiten auch heute als Jäger oder Fischer.

Auf der Jagd mit den Inuit!

Jens-Martin lebt in einem kleinen Dorf auf Grönland und geht oft auf die Jagd. 15.01.2026 | 2:25 min

Wilde Bewohner

Auf und rund um Grönland gibt es viele einzigartige Pflanzen und Tiere. Hier leben zum Beispiel Eisbären, Buckelwale und Robben, aber auch Insekten und Vögel wie der Seeadler. Außerdem wachsen viele verschiedene Pflanzen auf Grönland - aber: Für große Bäume ist es hier zu kalt. Deswegen gibt es auf Grönland nur einen einzigen richtigen Wald. Man hat also fast überall freien Blick auf den Himmel - und auch auf die Polarlichter, die hier oft zu sehen sind.

Fast die Hälfte von Grönland ist ein riesiger Nationalpark. Dort wird die Natur ganz besonders geschützt.

Ein Eisbär ist sogar auf dem offiziellen Wappen von Grönland zu sehen. Quelle: IMAGO/blickwinkel

Das hat Dänemark mit Grönland zu tun

Grönland wurde seit 1721 von Dänemark und Norwegen übernommen und gehört bis heute offiziell zu Dänemark. Heute bestimmt die Bevölkerung von Grönland über die meisten Dinge in ihrem Land selbst und hat ein eigenes Parlament. Man spricht auch normalerweise kein Dänisch, sondern Grönländisch. Ganz unabhängig von Dänemark ist Grönland aber trotzdem nicht.

US-Präsident Donald Trump findet: Grönland sollte zu den USA gehören. Hier erfahrt ihr, warum:

Der US-Präsident hat gesagt, dass die USA die Insel brauchen. 09.01.2026 | 0:57 min