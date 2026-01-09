logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Politik:Grönland: Warum ist Trump so scharf darauf
US-Präsident Trump will Grönland. Doch die Insel gehört eigentlich zu Dänemark. Es gibt verschiedene Gründe, was hinter dieser krassen Forderung stecken könnte.
logo!:Warum Trump jetzt Grönland haben willVideo1:32
logo!:Darum will Trump Grönland habenVideo1:32
logo!:Was die NATO eigentlich istVideo1:36
