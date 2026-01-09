  3. Suche

Grönland: Warum ist Trump so scharf darauf

Politik:Grönland: Warum ist Trump so scharf darauf

US-Präsident Trump will Grönland. Doch die Insel gehört eigentlich zu Dänemark. Es gibt verschiedene Gründe, was hinter dieser krassen Forderung stecken könnte.

Grönland

Diese Gründe könnten dahinter stecken.

09.01.2026 | 0:57 min

  • Feli
    Ich finde es krass das die einfache sagen das ist unsere