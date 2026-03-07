Zum ersten Mal dürfen Jugendliche ab 16 bei der Landtagswahl mitmachen.

Wer im Bundesland Baden-Württemberg künftig das Sagen hat, das entscheiden die Baden-Württemberger am Sonntag, den 8. März. Sie wählen die Parteien, Politikerinnen und Politiker, die im baden-württembergischen Landtag sitzen sollen.

Das ist Baden-Württemberg

Bei der Wahl gibt's zwei fette Neuerungen:

Die Baden-Württemberger dürfen zum ersten Mal schon ab 16 Jahren wählen. Dadurch sind bei dieser Wahl besonders viele sogenannte Erstwähler dabei: 650.000 Menschen geben zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Stimme bei einer Wahl ab.

Moment ... nicht nur eine Stimme, sondern gleich zwei!

Die Baden-Württemberger dürfen zum ersten Mal zwei Stimmen abgeben. In den meisten Bundesländern ist das immer so, in Baden-Württemberg hat man bisher nur eine Stimme abgegeben.

Die Erststimme ... für einen Direktkandidaten oder eine -kandidatin aus ihrem Wahlkreis. Sie setzen sich im Landtag vor allem für ihren Wahlkreis, also einen ganz bestimmten Ort in Baden-Württemberg ein. Die Zweitstimme ...für eine Partei. Je mehr Zweitstimmen eine Partei im Vergleich zu anderen Parteien bekommt, desto mehr Sitze hat sie insgesamt im Landtag.

CDU und Grüne vorn

Laut Umfragen liegen die Parteien CDU und Bündnis 90/Die Grünen vorn. Es sieht ganz so aus als wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden geben.

2026 gibt es in fünf Bundesländern Landtagswahlen. Baden-Württemberg ist das erste, in dem gewählt wird. Im März folgt noch Rheinland-Pfalz. Im September Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr Infos zu Wahlen

