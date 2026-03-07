logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Es wird gewählt!:Ein neuer Landtag für Baden-Württemberg
Zum ersten Mal dürfen Jugendliche ab 16 bei der Landtagswahl mitmachen.
Wer im Bundesland Baden-Württemberg künftig das Sagen hat, das entscheiden die Baden-Württemberger am Sonntag, den 8. März. Sie wählen die Parteien, Politikerinnen und Politiker, die im baden-württembergischen Landtag sitzen sollen.
Das ist Baden-Württemberg
Bei der Wahl gibt's zwei fette Neuerungen:
Die Baden-Württemberger dürfen zum ersten Mal schon ab 16 Jahren wählen. Dadurch sind bei dieser Wahl besonders viele sogenannte Erstwähler dabei: 650.000 Menschen geben zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Stimme bei einer Wahl ab.
Moment ... nicht nur eine Stimme, sondern gleich zwei!
Die Baden-Württemberger dürfen zum ersten Mal zwei Stimmen abgeben. In den meisten Bundesländern ist das immer so, in Baden-Württemberg hat man bisher nur eine Stimme abgegeben.
CDU und Grüne vorn
Laut Umfragen liegen die Parteien CDU und Bündnis 90/Die Grünen vorn. Es sieht ganz so aus als wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden geben.
Baden-Württemberg:Darum geht's bei der Landtagswahl
2026 gibt es in fünf Bundesländern Landtagswahlen. Baden-Württemberg ist das erste, in dem gewählt wird. Im März folgt noch Rheinland-Pfalz. Im September Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.
Dieser Text wurde von Carolin geschrieben.