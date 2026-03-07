  3. Suche

Zum ersten Mal dürfen Jugendliche ab 16 bei der Landtagswahl mitmachen.

Wer im Bundesland Baden-Württemberg künftig das Sagen hat, das entscheiden die Baden-Württemberger am Sonntag, den 8. März. Sie wählen die Parteien, Politikerinnen und Politiker, die im baden-württembergischen Landtag sitzen sollen.

Das ist Baden-Württemberg

logo!-Reporterin Isabell sitzt an einem Tisch vor einer Flagge des Bundeslandes Baden-Württemberg und isst Maultaschen

logo!-Reporterin Isabelle stellt euch das Bundesland vor.

07.03.2026 | 3:16 min

Bei der Wahl gibt's zwei fette Neuerungen:

Die Baden-Württemberger dürfen zum ersten Mal schon ab 16 Jahren wählen. Dadurch sind bei dieser Wahl besonders viele sogenannte Erstwähler dabei: 650.000 Menschen geben zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Stimme bei einer Wahl ab.

Moment ... nicht nur eine Stimme, sondern gleich zwei!

Die Baden-Württemberger dürfen zum ersten Mal zwei Stimmen abgeben. In den meisten Bundesländern ist das immer so, in Baden-Württemberg hat man bisher nur eine Stimme abgegeben.

CDU und Grüne vorn

Laut Umfragen liegen die Parteien CDU und Bündnis 90/Die Grünen vorn. Es sieht ganz so aus als wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden geben.

2026 gibt es in fünf Bundesländern Landtagswahlen. Baden-Württemberg ist das erste, in dem gewählt wird. Im März folgt noch Rheinland-Pfalz. Im September Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Und?! Alles kapiert? Checkt euer Wissen im Quiz

Dieser Text wurde von Carolin geschrieben.

Über dieses Thema hat logo! in der Sendung vom 07.03.2026 berichtet.

