So wird gefeiert!:Weihnachten weltweit

logo! :Der Euro in Bulgarien
Video1:46
Es weihnachtet sehr – und zwar auf der ganzen Welt. logo! hat Kinder in Polen, den USA, Afrika und Brasilien gefragt, wie sie so Weihnachten feiern.
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
Wir gehen als erstes zu unseren Opa essen da gemeinsam immer Kartoffelsalat und haben bei uns zu Hause Bescherung, anschließend schauen wir den Film schöne Bescherung. PS: Ich lieeebe logo!
Mir sind die Geschenke 🎁 wichtig. Aber nicht nur meine sondern auch die die ich verschenke. Sonst natürlich noch gemeinsame Zeit.
Wir fahren immer zu meiner oma
Meine weihnachtstradition ist, das wir in die Kirche gehen, dann essen wir, dann singen wir Lieder am Klavier und dann gibt es bei uns Bescherung