Weihnachten weltweit: So bunt und fröhlich wird es gefeiert

So wird gefeiert!:Weihnachten weltweit

Weihnachten

Es weihnachtet sehr – und zwar auf der ganzen Welt. logo! hat Kinder in Polen, den USA, Afrika und Brasilien gefragt, wie sie so Weihnachten feiern.

Was darf bei euch an Weihnachten auf keinen Fall fehlen? Und habt ihr besondere Weihnachtsbräuche? Schreibt's uns unten in die Kommentare!

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

7 Kommentare
  • Isa
    Wir gehen als erstes zu unseren Opa essen da gemeinsam immer Kartoffelsalat und haben bei uns zu Hause Bescherung, anschließend schauen wir den Film schöne Bescherung. PS: Ich lieeebe logo!
  • Jane
    Mir sind die Geschenke 🎁 wichtig. Aber nicht nur meine sondern auch die die ich verschenke. Sonst natürlich noch gemeinsame Zeit.
  • Leni
    Wir fahren immer zu meiner oma
  • Leni
    Meine weihnachtstradition ist, das wir in die Kirche gehen, dann essen wir, dann singen wir Lieder am Klavier und dann gibt es bei uns Bescherung