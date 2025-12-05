Heute hat die Bundesregierung ein Gesetz zur Rente beschlossen, dass lange umstritten war. Über die Hälfte der Abgeordneten stimmten dafür. Das war bis kurz vorher nicht sicher.

Mit 318 von 630 Stimmen wurde das Rentenpaket im Bundestag beschlossen. Quelle: dpa | Christophe Gateau

In den letzten Monaten gab es in der Bundesregierung viele Diskussionen über das sogenannte "Rentenpaket". Das ist ein neues Gesetz. Es regelt, wie viel Rente Menschen in Zukunft bekommen sollen. Heute stimmte die Mehrheit im Bundestag diesem Gesetz zu.

Kritik von jungen Menschen

Dass es zu der Mehrheit kommen wird, war die letzten Tage noch unsicher. Vor allem einige jüngere Politikerinnen und Politiker haben sich beschwert und meinten: Was die Bundesregierung von Bundeskanzler Friedrich Merz mit der Rente plant, ist total unfair für junge Menschen in Deutschland. Sie sorgen sich, dass das die neue Rente so teuer ist, dass Geld an anderen Stellen fehlt.

Es gibt immer mehr Menschen, die in Deutschland Rente bekommen. Darüber, wie es mit der Rente in Zukunft weitergehen soll, wird jetzt heftig diskutiert. 17.11.2025 | 1:31 min

Sorgen um zu wenige Stimmen

Eine Gruppe aus der Partei CDU/CSU hat in den letzten Wochen angekündigt: Wenn die Rente so geplant wird, dann werden sie gegen das Rentenpaket stimmen. Das wäre ein Problem für die Regierung aus CDU/CSU und SPD gewesen — falls nicht genügend Abgeordnete zugestimmt hätten, hätte ihr kompletter Rentenplan scheitern können.

Am Ende haben doch genug für das Gesetz gestimmt. Nur sieben Politikerinnen und Politiker aus CDU und CSU stimmten gegen das Rentenpaket – wahrscheinlich, um keinen größeren Streit in der Regierung auszulösen.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.