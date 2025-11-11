Flüchtlingshilfswerk warnt:Warum viele Flüchtlinge jetzt Hilfe brauchen
Warum es so vielen Geflüchteten an warmen Sachen und Essen mangelt.
Vielen Menschen auf der Flucht fehlt es an allem: warme Kleidung, Decken, Heizung und Medikamente. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnt, dass der kommende Winter für Millionen Geflüchtete deshalb sehr gefährlich werden könnte. Der Grund: Seit einige Länder die Hilfsgelder gekürzt haben, darunter die USA und Deutschland, ist die Versorgung von Geflüchteten sehr viel schwieriger geworden.
Quelle: dpa/Oleg Petrasiuk
Hilfswerk ruft zu Spenden auf
Besonders hart trifft der kommende Winter laut UNHCR die Menschen in der Ukraine, die im Krieg ihr Zuhause verloren haben. Mehr als zwölf Millionen Menschen dort seien hilfsbedürftig. Das Hilfswerk unterstütze derzeit knapp 400.000 Menschen mit Geld, Heizungen und Strom.
Auch viele Menschen in Syrien, wo nach dem Krieg die Versorgung mit Wasser und Strom teilweise nicht funktioniert, seien auf Hilfe angewiesen. Da von vielen Ländern jedoch weniger Hilfe kommt, ruft das UNHCR jetzt zu Spenden auf. Das Hilfswerk will so 35 Millionen Euro einsammeln für Medikamente, warmes Essen und winterfeste Unterbringungen.