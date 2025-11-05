  3. Suche

Zohran Mamdani, der neue Bürgermeister von New York

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Neuer Bürgermeister von New York:Wer ist Zohran Mamdani?

Zhoran Mamdani

Mehr über die New York City erfahrt ihr hier im Video:

Aktuelle News

Mehr über die USA und New York