logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Nazi-Symbole:Diese Zeichen sind verboten!
Warum Nazi-Symbole in Deutschland verboten sind.
Manchmal sieht man sie an Hauswänden, in Chats oder auf Klamotten: Nazi-Symbole wie das Hakenkreuz oder den Hitlergruß. Und das, obwohl sie in Deutschland streng verboten sind. Verboten sind sie, da es Symbole und Zeichen sind, die für Gewalt, Terror und unvorstellbares Leid stehen.
Dafür stehen Nazi-Symbole
Von 1933 bis 1945 waren in Deutschland Adolf Hitler und die Nationalsozialisten an der Macht. Das Hakenkreuz war damals das Zeichen ihrer Macht. Millionen Menschen wurden zu dieser Zeit verfolgt: Sinti und Roma, politische Gegner und Gegnerinnen und schwule und lesbische Personen wurden in Lager gesperrt oder ermordet. Außerdem ermordeten die Nationalsozialisten mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen. Die Nationalsozialisten haben auch den Zweiten Weltkrieg angefangen, bei dem etwa 60 Millionen Menschen getötet wurden.
Nazi-Symbole und Zeichen haben aber auch heute noch eine Bedeutung. Wer sie heute nutzt, will so oft seine Zustimmung zu Gewalt Rassismus und Antisemitismus zeigen. Und das Verbot soll mithelfen, dass die Ideen der Nationalsozialisten nie wieder in Deutschland verbreitet werden.
Diese Zeichen sind verboten
Strafen und Ausnahmen
Das Verbot dieser Zeichen soll unsere Demokratie schützen. Diese Zeichen stehen nicht für Freiheit, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, faire und freie Wahlen und auch nicht für Menschenwürde. Das Verbot soll auch die Opfer der Nationalsozialisten schützen. Für sie ist es die Erinnerung an Terror, Gewalt und unvorstellbares Leid. Und: Das Verbot soll auch ganz klar zeigen, dass es in Deutschland keinen Platz für Hass, Rassismus und Antisemitismus gibt.
Wer Nazi-Symbole öffentlich zeigt, verharmlost die Verbrechen der Nationalsozialisten und begeht damit eine Straftat. Erwachsene, die sich nicht an das Verbot halten, können mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Haft von bis zu drei Jahren bestraft werden.
Nur in einigen Fällen sind Nazi-Symbole erlaubt: zur Aufklärung. In Schulbüchern, Museen oder Dokumentarfilmen dürfen sie gezeigt werden, wenn damit erklärt wird, welche Bedeutung sie haben, wie gefährlich sie sind und wie Diktaturen funktionieren.
Dieser Text wurde von Hanno geschrieben.