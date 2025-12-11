Nazi-Symbole: Diese Zeichen sind verboten!

Manche Zeichen wie das Hakenkreuz sind verboten. Wir erklären euch, was sie bedeuten und warum sie verboten sind. 11.12.2025 | 2:06 min

Manchmal sieht man sie an Hauswänden, in Chats oder auf Klamotten: Nazi-Symbole wie das Hakenkreuz oder den Hitlergruß. Und das, obwohl sie in Deutschland streng verboten sind. Verboten sind sie, da es Symbole und Zeichen sind, die für Gewalt, Terror und unvorstellbares Leid stehen.

Dafür stehen Nazi-Symbole

Von 1933 bis 1945 waren in Deutschland Adolf Hitler und die Nationalsozialisten an der Macht. Das Hakenkreuz war damals das Zeichen ihrer Macht. Millionen Menschen wurden zu dieser Zeit verfolgt: Sinti und Roma, politische Gegner und Gegnerinnen und schwule und lesbische Personen wurden in Lager gesperrt oder ermordet. Außerdem ermordeten die Nationalsozialisten mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen. Die Nationalsozialisten haben auch den Zweiten Weltkrieg angefangen, bei dem etwa 60 Millionen Menschen getötet wurden.

Nazi-Symbole und Zeichen haben aber auch heute noch eine Bedeutung. Wer sie heute nutzt, will so oft seine Zustimmung zu Gewalt Rassismus und Antisemitismus zeigen. Und das Verbot soll mithelfen, dass die Ideen der Nationalsozialisten nie wieder in Deutschland verbreitet werden.

Diese Zeichen sind verboten

Hakenkreuz Quelle: Imago/Panthermedia Das Hakenkreuz ist ein uraltes Symbol und keine Erfindung von Adolf Hitler oder den Nationalsozialisten. Dieses Zeichen wird auch Swastika genannt. Swastika ist ein altes indisches Wort und bedeutet übersetzt “Glücksbringer”. Noch heute gilt es zum Beispiel für Hindus und Buddhisten als ein religiöses Glückszeichen.



Etwa um 1920 drehten die Nationalsozialisten in Deutschland das Zeichen: Die gedrehte Swastika, also das Hakenkreuz, ist heute weltweit ein Zeichen für die unvorstellbar grausamen Verbrechen von Adolf Hitler und den Nationalsozialisten. SS-Zeichen Dieses Zeichen sieht fast aus wie zwei weiße Blitze. Es besteht aus alten Schriftzeichen, sogenannten Runen, die vor mehr als 1.500 Jahren von Völkern im Norden Europas verwendet wurden. Von 1925 bis 1945 war es das Symbol der “SS”. Die Abkürzung steht für Schutzstaffel. Die SS war eine Art Polizei, die aber eher wie Soldaten ausgesehen haben. Sie wurde von Adolf Hitler gegründet. Es war seine persönliche Schlägertruppe, die mit brutaler Gewalt den Willen von Adolf Hitler und den Nationalsozialisten durchsetzte.



Die SS zum Beispiel für die Organisation der Ermordung von Millionen Menschen verantwortlich. Sie organisierte unter anderem den Bau von Konzentrations- und Vernichtungslagern, in denen mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen ermordet wurden.

Hitlergruß Quelle: Heinrich Hoffmann/Archive Photos/Getty Images In der Zeit der Nationalsozialisten (1933–1945) mussten Menschen zur Begrüßung den rechten Arm hochstrecken und „Heil Hitler!“ sagen. Dies war kein freiwilliger Gruß, sondern eine Pflicht. Die Menschen wurden so gezwungen, ihre Zustimmung zu Adolf Hitler und den Nationalsozialisten zu zeigen. Wer den Gruß nicht zeigte, galt schnell als Verräter und musste Angst haben, bestraft zu werden. Auch in Schulen mussten alle Kinder den Hitlergruß zur Begrüßung zeigen. Der Hitlergruß ist ein Zeichen, für Terror, Gewalt und Unterdrückung der Menschen durch die Nationalsozialisten und Adolf Hitler.

Strafen und Ausnahmen

Das Verbot dieser Zeichen soll unsere Demokratie schützen. Diese Zeichen stehen nicht für Freiheit, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, faire und freie Wahlen und auch nicht für Menschenwürde. Das Verbot soll auch die Opfer der Nationalsozialisten schützen. Für sie ist es die Erinnerung an Terror, Gewalt und unvorstellbares Leid. Und: Das Verbot soll auch ganz klar zeigen, dass es in Deutschland keinen Platz für Hass, Rassismus und Antisemitismus gibt.

Wer Nazi-Symbole öffentlich zeigt, verharmlost die Verbrechen der Nationalsozialisten und begeht damit eine Straftat. Erwachsene, die sich nicht an das Verbot halten, können mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Haft von bis zu drei Jahren bestraft werden.

Nur in einigen Fällen sind Nazi-Symbole erlaubt: zur Aufklärung. In Schulbüchern, Museen oder Dokumentarfilmen dürfen sie gezeigt werden, wenn damit erklärt wird, welche Bedeutung sie haben, wie gefährlich sie sind und wie Diktaturen funktionieren.