Nigeria: 100 entführte Kinder freigelassen

In dem afrikanischen Land Nigeria werden immer wieder Kinder aus Schulen entführt. Das ist dort ein Riesenproblem. Nun wurden 100 entführte Kinder wieder freigelassen.

In Nigeria wurden Ende November rund 300 Schülerinnen und Schüler und mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Schule entführt. Die gute Nachricht: Rund 100 Kinder und Jugendliche wurden nun wieder freigelassen, das berichtet ein Fernsehsender in Nigeria. Die nigerianische Regierung soll mit den Entführern verhandelt haben und so die Freilassung erreicht haben. Allerdings: nicht alle entführten Kinder sind freigekommen.

In den nigerianischen Medien sind die Entführungen ein großes Thema. Auch weil sie so häufig sind in den vergangenen Monaten. Quelle: dpa

Schulen schließen

In Nigeria sind solche Entführungen durch bewaffnete Gruppen und Verbrecherbanden ein riesiges Problem. Die gibt es dort nämlich häufiger. In den vergangenen Monaten so häufig, dass die Regierung sogar rund 50 Schulen schließen ließ. Sie sah keine andere Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler dort zu schützen. Im verlinkten Video erfahrt ihr, was hinter diesen Entführungen steckt.

Warum in Nigeria Kinder entführt werden 27.11.2025 | 1:27 min

Dieser Text wurde von Felix geschrieben.