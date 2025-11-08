  3. Suche

logo!: Diese ungewöhnlichen Ministerien gibt's wirklich

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Ungewöhnlich:Diese Ministerien gibt's wirklich

Ein Ministerium für coole Dinge? Echt jetzt?! Manche Länder lassen sich ganz schön außergewöhnliche Ministerien einfallen. Weiter unten findet ihr vier Beispiele.

Ein Mädchen denkt über außergewöhnliche Ministerien nach, zum Beispiel das Ministerium gegen Einsamkeit und Glück.
In den meisten Ländern gibt es ziemlich ähnliche Ministerien, zum Beispiel das Außenministerium. Aber es gibt noch ganz andere ...
Quelle: imago/CPA Media
Ein Ministerium ist immer für einen bestimmten Bereich in einem Land zuständig. Meistens sind das Dinge, die für viele Menschen wichtig sind und geregelt werden müssen - zum Beispiel Gesundheit, Wirtschaft oder Familie. Manchmal erledigen Ministerien aber auch sehr ungewöhnliche Aufgaben, wie diese hier:

Diesen Text hat Anna geschrieben.

Welches Ministerium würdet ihr euch wünschen? Schreibt es unten in die Kommentare!

Mehr zu den Ministerien in Deutschland

  1. Ministerinnen und Minister: Was ist eigentlich deren Job?
    1:21 min

    logo!:Was machen Ministerinnen und Minister?

  2. Grafik: Neues Regierungsteam
    1:28 min

    logo!:Alle Ministerinnen und Minister stehen fest

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

6 Kommentare
  • Hrynya
    Ich würde eins für Bücher gründen.
  • Peter
    Ein Ministerium für Computerspiele Videospiele
  • Leo
    Ein Ministerium für Fußball
  • Cooles girl 11122233
    Ein Ministerium für Spaß