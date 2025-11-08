logo!: Diese ungewöhnlichen Ministerien gibt's wirklich

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Ungewöhnlich:Diese Ministerien gibt's wirklich
Ein Ministerium für coole Dinge? Echt jetzt?! Manche Länder lassen sich ganz schön außergewöhnliche Ministerien einfallen. Weiter unten findet ihr vier Beispiele.
In den meisten Ländern gibt es ziemlich ähnliche Ministerien, zum Beispiel das Außenministerium. Aber es gibt noch ganz andere ...
Quelle: imago/CPA Media
Ein Ministerium ist immer für einen bestimmten Bereich in einem Land zuständig. Meistens sind das Dinge, die für viele Menschen wichtig sind und geregelt werden müssen - zum Beispiel Gesundheit, Wirtschaft oder Familie. Manchmal erledigen Ministerien aber auch sehr ungewöhnliche Aufgaben, wie diese hier:
Diesen Text hat Anna geschrieben.
Welches Ministerium würdet ihr euch wünschen? Schreibt es unten in die Kommentare!
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
6 Kommentare
- Hrynya
Ich würde eins für Bücher gründen.
- Peter
Ein Ministerium für Computerspiele Videospiele
- Leo
Ein Ministerium für Fußball
- Cooles girl 11122233
Ein Ministerium für Spaß