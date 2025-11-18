Kein Zuhause?!:Zahl der Wohnungslosen steigt

Abends ins eigene Bett kuscheln und morgens in der Küche frühstücken: für die meisten ganz normal. Doch in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die kein eigenes Zuhause haben.

Über eine Million Menschen hatten 2024 kein eigenen Zuhause. Quelle: dpa | Martin Gerten

Eine neue Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zeigt: im letzten Jahr waren über eine Million Menschen wohnungslos. Das heißt, sie haben keinen Mietvertrag für eine Wohnung und auch kein eigenes Haus. Viele schlafen bei Verwandten oder Freundinnen und Freunden auf der Couch. Andere wohnen in Unterkünften für Geflüchtete oder in sozialen Einrichtungen. Rund 56.000 Menschen mussten sogar auf der Straße schlafen – das nennt man obdachlos.

Warum passiert das?

Es kann viele Gründe geben. Zum Beispiel:

Die Miete kann nicht bezahlt werden

Eltern trennen sich

Streit

Menschen ziehen in eine neue Stadt und finden keine Wohnung

Wer ist betroffen?

Besonders krass: Etwa ein Viertel aller wohnungslosen Menschen sind Kinder und Jugendliche. Außerdem stammen die meisten wohnungslosen Menschen nicht aus Deutschland. Viele von ihnen hatten in Deutschland noch nie eine Wohnung.

Vor allem in den Großstädten Deutschlands ist Wohnungslosigkeit ein Problem. Warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Artikel:

