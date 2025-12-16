Krieg gegen Russland: Gespräche über Frieden in der Urkaine

In Berlin trafen sich Politiker aus vielen Ländern, um über den Krieg in der Ukraine gegen Russland zu sprechen. Alle hoffen auf Frieden – aber es gibt große Streitpunkte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) und der deutsche Bundeskanzler Friedrich März (rechts) beantworten Fragen zu den Friedensverhandlungen in Berlin. Quelle: IMAGO/Christian Spicker

Viele wichtige Politikerinnen und Politiker hatten sich in Berlin zu Gesprächen getroffen. Auch der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, war dabei. Sie alle sprachen darüber, wie der Krieg in der Ukraine endlich aufhören kann. Der Krieg begann 2022, als Russland die Ukraine angriff. Seitdem sind Teile der Ukraine von russischen Soldaten besetzt.

Warum die Ukraine kein Land abgeben will

Ein großes Problem ist die Frage nach dem Land. Der russische Präsident Vladimir Putin will Gebiete behalten, die Russland erobert hat. Die Ukraine lehnt das ab. Die Gründe dafür sind:

Dort leben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer .

. Die Ukraine will diese Menschen nicht alleinlassen. Sie hat Angst, dass sie unter russischer Herrschaft schlecht behandelt werden.

werden. Außerdem sind viele der Meinung: Wer angreift, sollte nicht belohnt werden.

Kein NATO-Beitritt – aber Schutz

Russland will, dass die Ukraine nicht in das Militärbündnis NATO beitritt. Die Ukraine ist bereit, darauf zu verzichten. Aber sie will etwas anderes: Sicherheit. Andere Länder sollen versprechen, die Ukraine zu schützen, zum Beispiel die USA und europäische Staaten. So soll verhindert werden, dass Russland wieder angreift.

Idee einer Schutztruppe

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz und weitere europäische Staats- und Regierungschefs haben eine Idee: eine gemeinsame Schutztruppe. Diese soll helfen, einen Waffenstillstand zu erreichen, indem sie die ukrainische Armee unterstützt. Auch die USA sollen mitmachen.

Wie geht es weiter?

Die USA wollen jetzt mit Russland über die Ergebnisse sprechen. Wann das passiert, ist noch offen. Ein Waffenstillstand vor Weihnachten ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem hat Kanzler Merz den russischen Präsidenten Vladimir Putin aufgefordert, die Waffen wenigstens über die Feiertage niederzulegen.

Über die Verhandlungen haben wir in der logo!-Sendung vom 15.12.2025 berichtet:

Die Themen: Ukraine-Gespräche in Berlin / Ahrtalbahn / logo! erklärt: Geminiden / TOMMI Preisverleihung / Weihnachtshaus in Köln – Moderation: Teresa 15.12.2025 | 10:27 min

Weitere Information über den Krieg in der Ukraine findet ihr hier:

logo! : Krieg in der Ukraine Alle wichtigen Infos zum Angriff Russlands auf die Ukraine.