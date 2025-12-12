Großes Ölleck in Brandenburg: Was das für die Natur bedeutet

logo! :Öl-Unfall verseucht Boden
Video1:08
Es war Glück im Unglück: Die Leitung konnte schnell wieder repariert werden, aber das Erdreich um die Unglücksstelle herum muss nun weggebaggert werden.
Der Unfall in Brandenburg hat gezeigt, wie schwierig es ist, ausgelaufenes Öl wieder zu entfernen. Noch komplizierter wird es, wenn Öl im Meer treibt – mit Folgen, die weit über den Unfallort hinausreichen.
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.
