Großes Ölleck in Brandenburg: Was das für die Natur bedeutet

Natur und Umwelt:Öl-Unfall verseucht Boden

Es war Glück im Unglück: Die Leitung konnte schnell wieder repariert werden, aber das Erdreich um die Unglücksstelle herum muss nun weggebaggert werden.

200.000 Liter Öl sind am Mittwoch aus dem Leck einer Ölleitung ausgetreten.

12.12.2025 | 1:08 min

Der Unfall in Brandenburg hat gezeigt, wie schwierig es ist, ausgelaufenes Öl wieder zu entfernen. Noch komplizierter wird es, wenn Öl im Meer treibt – mit Folgen, die weit über den Unfallort hinausreichen.

Was genau passiert, wenn Öl ins Meer gelangt

Erdöl im Meer

Für Tiere und Pflanzen ist es sehr schädlich.

12.03.2023 | 1:22 min

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

Über dieses Thema wurde bei logo! in der Sendung vom 12.12.2025 berichtet.

