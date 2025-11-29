In Gießen wurde am Samstag eine neue Jugendgruppe der AfD gegründet. Viele Leute fanden das gar nicht gut und gingen auf die Straße. Warum macht die AfD das – und warum haben Menschen dagegen protestiert? Hier erfahrt ihr alles Wichtige!

Neue AfD-Jugendgruppe gegründet : ZDF-Reporterin bei Neugründung der AfD-Jugendgruppe Das sind ihre Eindrücke.

Was ist eine Jugendorganisation überhaupt?

Fast jede große Partei hat eine Jugendorganisation. Ab 14 Jahren kann man da mitmachen – ab 35 ist bei den meisten Schluss. Die Mitglieder setzen sich für Themen ein, die ihnen wichtig sind - oft etwas frecher und auffälliger als die Parteien, zu denen sie gehören.

Alte Jugendgruppe der AfD

Junge Alternative" (JA). Die hatte sich aber im Frühjahr aufgelöst. Davor hatte sich die Partei AfD von der Jugendgruppe getrennt. Die JA stand für extreme Ideen, die nicht mit den Regeln der Demokratie zusammenpassen. Der Auch die AfD hatte so eine Jugendgruppe – die "Die hatte sich aber im Frühjahr aufgelöst. Davor hatte sich die Partei AfD von der Jugendgruppe getrennt. Diestand für. Der Verfassungsschutz hat sie deshalb als rechtsextremistisch eingestuft.

Neue Jugendgruppe der AfD

Jetzt gibt es eine neue AfD-Jugendgruppe: „Generation Deutschland“. Im Gegensatz zur früheren Jugendgruppe soll die neue "Generation Deutschland" viel enger mit der AfD zusammenarbeiten. Wer dort mitmachen will, muss deswegen jetzt auch Mitglied in der AfD sein. Die AfD sieht in der Jugendgruppe vor allem die Chance, Nachwuchs zu finden – also junge Leute, die später wichtige Aufgaben in der Partei übernehmen können.

Was ist die AfD überhaupt?

logo! : Warum die AfD oft kritisch gesehen wird

Die AfD oder auch "Alternative für Deutschland" ist eine Partei in Deutschland. Die AfD ist bei Wahlen gerade sehr beliebt und aktuell die zweitstärkste Kraft im Bundestag – aber nicht in der Regierung vertreten. Das liegt auch daran, dass die AfD sehr umstritten ist, weil sie oft sehr strenge Meinungen vertritt – zum Beispiel zum Thema Migration. Manche finden ihre Ideen gefährlich.

Gießen im Ausnahmezustand

Das ist auch der Grund, warum es am Samstag große Proteste in Gießen gab. Mehrere Zehntausend Menschen gingen gegen die Gründung der neuen AfD-Jugendgruppe auf die Straße. In den meisten Fällen blieb es friedlich, an einigen Stellen kam es aber auch zu Gewalt. Mehr dazu im Video.

In Gießen : Proteste gegen AfD-Jugendgruppe So chaotisch ging es am Samstag in Gießen zu.