logo!: Raubüberfall auf berühmtes Museum

Stellt euch mal vor, ihr geht sonntagmorgens ganz entspannt in ein Museum und dann das: Alarm wegen eines Einbruchs! 🚨 Das ist Besucherinnen und Besuchern im Louvre in Paris passiert, dem berühmtesten Museum der Welt. 🫨

Alarm in der französischen Hauptstadt Paris! Quelle: dpa / Thibault Camus

Früh am Morgen haben die Diebe zugeschlagen: Durch ein aufgebrochenes Fenster sollen sie in das Museum gekommen sein. Dann ging alles ganz schnell: Sie schnappten sich wertvolle Schmuckstücke aus den Vitrinen und ergriffen dann, nach nur vier Minuten, wieder die Flucht. 🏃‍♂️‍➡️🏃‍♂️‍➡️ Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Neun Schmuckstücke sollen die Diebe geklaut haben. Darunter eine Halskette und ein Diadem „von unschätzbarem Wert“, sagt ein französischer Politiker. 📿💎

Wer hinter dem Einbruch steckt, weiß man noch nicht. Das Museum wurde erstmal geschlossen, um nach Hinweisen zu suchen. Eins der gestohlenen Stücke soll in der Nähe des Louvre schon wiedergefunden worden sein: Die Krone einer Kaiserin. Die haben die Diebe wohl auf ihrer Flucht verloren. 👸 Die Polizei in Paris versucht jetzt, die Diebe zu finden und die wertvolle Beute zurückzubekommen. 🚓🔎

Dieser Text wurde von Lara geschrieben.