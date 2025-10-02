logo!: Schimpansen-Forscherin Jane Goodall ist gestorben

Berühmte Schimpansen-Forscherin:Jane Goodall ist gestorben
Jane Goodall erforschte über 60 Jahre lang Schimpansen, lebte mit ihnen im Wald, kletterte auf Bäume und teilte Bananen mit ihnen. Was sie neues über Schimpansen entdeckte!
Jane Goodall beobachtete die Tiere nicht einfach aus der Ferne, sondern suchte engen Kontakt.
Quelle: IMAGO / Ardea
Die berühmte Schimpansen-Forscherin Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie lebte viele Jahre in Afrika bei wilden Schimpansen und entdeckte zum Beispiel, dass die Tiere sogar Werkzeuge bauen können. Damit hat sie die Wissenschaft verändert. Vieles, was wir heute über Schimpansen wissen, geht auf sie zurück. Später kämpfte sie für den Schutz der Tiere.
Was Jane Goodall neues über Schimpansen entdeckte:
Wer Jane Goodall ist und wie sie die Forschung zu Schimpansen für immer veränderte.
Vor zwei Jahren hat Kinderreporterin Ida Jane Goodall getroffen:
Was Affen besser als Menschen können, erfährt Kinderreporterin Ida von Affenforscherin Jane Goodall.07.05.2023 | 3:06 min
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.