logo!: Schimpansen-Forscherin Jane Goodall ist gestorben

Die berühmte Schimpansen-Forscherin Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie lebte viele Jahre in Afrika bei wilden Schimpansen und entdeckte zum Beispiel, dass die Tiere sogar Werkzeuge bauen können. Damit hat sie die Wissenschaft verändert. Vieles, was wir heute über Schimpansen wissen, geht auf sie zurück. Später kämpfte sie für den Schutz der Tiere.