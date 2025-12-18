Roblox verboten – was ist da los in Russland?

Die Internet-Plattform Roblox ist in Russland gesperrt. Millionen Kinder können nicht mehr spielen. Warum die Regierung das Spiel verboten hat, erfahrt ihr hier.

Protest gegen das Verbot: Kinder werden online und offline laut. Quelle: AP Photo/Leon Keith/Dmitry Kandinsky/TASS/141225/action press

Stellt euch vor: Ihr wollt euer Lieblingsspiel zocken, aber plötzlich geht es nicht mehr. Nicht, weil eure Eltern es verboten haben, sondern weil die Regierung es abgeschaltet hat. Genau das ist gerade vielen Kindern in Russland passiert. Die Spieleplattform Roblox wurde dort gesperrt. Viele Kinder sind traurig oder wütend und verstehen nicht, warum.

Was ist Roblox überhaupt? Quelle: AP/ Leon Keith Roblox ist eine Online-Spielplattform, bei dem man eigene Welten erschaffen und dort dann mit anderen Spielern spielen und chatten kann. Weltweit spielen dort über 150 Millionen Menschen – in Russland waren es etwa 7 Millionen, die meisten unter 18 Jahren.

Warum Russland Roblox verboten hat

Die russische Regierung sagt: Roblox sei nicht sicher genug für Kinder. Sie meint, Kinder könnten dort mit fremden Erwachsenen chatten oder Inhalte sehen, die der Staat in Russland verbietet. Dazu gehören zum Beispiel Themen rund um die LGBTQIA+-Community. Als Auslöser des Verbots nennt die Regierung allerdings den Fall eines Mädchens, das seine Mutter getötet haben soll. Die Behörden vermuten, dass Roblox dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Sicher ist das aber nicht.

Viele Fachleute sagen: Der Regierung geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch darum, zu kontrollieren, was Menschen im Internet sagen, sehen und miteinander teilen. Denn Roblox ist nicht die erste Plattform, die gesperrt wurde. Auch Instagram, WhatsApp oder Snapchat wurden in Russland schon verboten oder stark eingeschränkt.

Viele Kinder protestieren

Viele russische Kinder sind deswegen richtig sauer. Im Internet posten sie Videos, schreiben Briefe an Präsident Wladimir Putin, machen mit Online-Protesten auf sich aufmerksam und in der russischen Kleinstadt Tomsk haben manche sich versammelt, um gegen das Verbot zu demonstrieren.

Solche Proteste sind in Russland gefährlich. Denn Menschen dürfen dort nicht frei ihre Meinung sagen oder sich einfach versammeln, um zu protestieren. Wer es trotzdem tut, kann Ärger bekommen oder bestraft werden.

Über das Roblox-Verbot haben wir in der logo!-Sendung vom 17.12.2025 berichtet:

Roblox-Sperre Russland / logo! erklärt: Niedriger Butterpreis / Weltfußballer des Jahres / Sandskulpturen / Lehrer-Roboter - Moderation: Maral 17.12.2025 | 10:23 min