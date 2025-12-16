Australien: Was über den Angriff am Bondi Beach bekannt ist

Am Bondi Beach in Australien gab es während eines Chanukka-Festes einen Anschlag. Was die Polizei herausgefunden hat und was bisher über die Täter bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Was über den Angriff bekannt ist

Viele Menschen in Australien sind traurig über das, was passiert ist. Sie trauern um die Opfer. Quelle: Saeed KHAN / AFP

Am Strand "Bondi Beach" in Australien hat es am Sonntag einen schweren Anschlag gegeben. Während einer Feier des jüdischen Lichterfestes Chanukka schossen zwei Männer auf Besucherinnen und Besucher. Dabei kamen 15 Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Vermutlich wären noch mehr Menschen verletzt worden, wenn nicht ein mutiger Mann einen der Angreifer gestoppt hätte. Der australische Regierungschef nannte ihn einen Helden.

Wer sind die Täter?

Laut Polizei handelte es sich bei den Tätern um einen 50-jährigen Vater und seinen 24-jährigen Sohn.

Der Vater ist bei dem Anschlag gestorben .

. Der Sohn wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht .

. Der Sohn wurde in Australien geboren. Der Vater stammt ursprünglich aus Indien und lebt seit 1998 in Australien.

Was steckt dahinter?

Die Tat richtete sich gezielt gegen Jüdinnen und Juden, die das Chanukka-Fest feierten. Die Polizei geht davon aus, dass hinter dem Anschlag Antisemitismus steckt - also Hass auf Jüdinnen und Juden.

Was ist Antisemitismus? Antisemitismus bedeutet Voreingenommenheit, Feindschaft oder Hass gegen Jüdinnen und Juden - also gegen Menschen, die jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft sind, oder zur jüdischen Gemeinschaft gehören. Vorurteile, Ablehnung oder gar Hass auf Jüdinnen und Juden haben eine lange Geschichte und sind immer noch weit verbreitet. Mehr dazu könnt ihr hier lesen: Antisemitismus.

Die Polizei glaubt außerdem, dass die Täter von der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) beeinflusst waren. Der IS ist eine islamistische Terrorgruppe, die versucht, ihre extremen Ideen mit Gewalt durchzusetzen und schon viele Anschläge verübt hat.

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.