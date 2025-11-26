Die EU will Hunde und Katzen besser vor illegalem Tierhandel schützen. Damit das funktioniert, sollen diese Haustiere in Zukunft durch einen Chip ihren Besitzern zugeordnet werden.

Immer mehr Hunde und Katzen werden illegal gezüchtet und dort schlecht behandelt. Quelle: Photodisc | cmcd / dpa | Phillip von Ditfurth

Europäische Union (EU) hat sich eine neue Regel zum Tierschutz überlegt. In Zukunft soll jeder Hund und jede Katze einen bekommen. Ein Mikrochip ist ein kleines elektrisches Bauteil – meistens nicht größer als ein Reiskorn. Auf dem Chip können Informationen gespeichert werden, mit denen man die Tiere ihren Besitzern genau zuordnen kann. Der Chip wird vom Tierarzt unter die Haut gesetzt. Mit einem passenden Scanner können die Informationen dann digital abgelesen werden. Der Chip funktioniert also wie ein tierischer Personalausweis. Diehat sich eineüberlegt. Mikrochip bekommen. Ein Mikrochip ist ein– meistens nicht größer als ein Reiskorn. Auf dem Chip könnenwerden, mit denen man die Tiere ihren Besitzern genau zuordnen kann. Der Chip wird vom Tierarzt unter die Haut gesetzt. Mit einem passenden Scanner können die Informationen dann digital abgelesen werden. Der Chip funktioniert also wie ein

Warum die EU sich diese Regel ausgedacht hat

Immer mehr Hunde und Katzen werden illegal verkauft. Das ist ein Problem, denn oft werden schlechten Bedingungen gehalten. Durch den verpflichtenden Chip kann in Zukunft kontrolliert werden, wo die Tiere herkommen und wie es ihnen ging. Das ist ein Problem, denn oft werden Tiere, die illegal verkauft und gezüchtet werden, unter. Durch den verpflichtenden Chip kann in Zukunft kontrolliert werden, wo die Tiere herkommen und wie es ihnen ging.

Die neue Regel schützt die Haustiere außerdem davor, ausgesetzt zu werden. Und auch weggelaufene Tiere werden so einfacher wiedergefunden. In beiden Fällen können die Haustiere, nachdem sie gescannt wurden, wieder zu ihren Besitzern zurückgebracht werden. Auch in Deutschland werden aus diesen Gründen schon viele Tiere gechippt.

Umsetzung der Regel

Damit die Regel wirklich gilt, müssen das Europäische Parlament und die EU-Länder noch offiziell zustimmen. Außerdem wird es eine lange Übergangszeit geben: Für Hunde hat man nämlich 10 Jahre und für Katzen 15 Jahre Zeit, sie chippen zu lassen. Bis also wirklich alle Haustiere einen Chip tragen müssen, dauert es also noch ein bisschen.