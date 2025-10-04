logo!: Am 4. Oktober ist Welttierschutztag

Das hat Franz von Assisi damit zu tun

Dass der Welttierschutztag immer am 4. Oktober stattfindet, ist kein Zufall. Der Tag ist der Namenstag des Heiligen Franz von Assisi. Dieser katholische Mönch, der vor mehr als 800 Jahren lebte, gilt als der Schutzpatron der Tiere. Franz von Assisi vertrat als einer der ersten die Meinung, dass alle Lebewesen, also Menschen, Tiere und auch Pflanzen, gleich viel wert seien. So soll er zum Beispiel auch sehr darauf geachtet haben, niemals Würmer oder andere kleine Tiere zu zertreten.