logo!: So unterhalten sich Tiere

Der Ausdruck "stumm wie ein Fisch" ist eigentlich Quatsch! Denn Fische machen unter Wasser die unterschiedlichsten Geräusche - zum Beispiel, um sich gegenseitig mitzuteilen, wo sie sich gerade befinden. Einige Fische geben dabei - ein bisschen wie Vögel - eine Art Gesang von sich: Sie blubbern, brummen, zwitschern. Das machen sie, indem sie Luft aus ihrer Schwimmblase pressen oder ihre Zähne gegeneinander reiben.



Einige Fische machen besonders lustige Geräusche: Grunzbarsche geben Töne von sich, die wirklich ein bisschen wie das Grunzen von einem Schwein klingen. Der Flughahn (er ist hier auf dem Bild zu sehen) gackert wie ein Huhn. Und ein Fisch kommuniziert auf eine besonders ungewöhnliche Art: Heringe pupsen sich nämlich gegenseitig Nachrichten zu. Hoffentlich kommen die Menschen nicht irgendwann auf die Idee, das auch mal auszuprobieren…