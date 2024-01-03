logo!: So unterhalten sich Tiere

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Nashörner, Wale, Elefanten ...:So unterhalten sich Tiere
Die Sprache der Tiere sprechen - das wär's, oder? Wir stellen euch sieben Beispiele vor, wie Tiere sich austauschen.
Wenn Tiere unter sich sind, dann haben sie ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich auszutauschen:
7 Beispiele aus der Tierwelt:
Noch mehr Beispiele, wie Tiere sprechen:
Vieles in diesem Bereich ist noch gar nicht richtig erforscht. Es kann also sein, dass Tiere noch weitere Möglichkeiten haben, miteinander zu sprechen, die wir Menschen überhaupt nicht verstehen ...
Diesen Text haben Jana und Debbie geschrieben.
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Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 16. November 2026.