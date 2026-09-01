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Quiz und Aktionen zum Mitmachen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Testet euer Wissen!

In unseren logo!-Quizzen findest du viele spannende Fragen zu Tieren, Umwelt, Politik und mehr. Macht bei coolen Aktionen mit und gewinnt vielleicht eine Kamera. In den 3D-Modulen kannst du Themen ganz interaktiv entdecken.
Nachrichtenquiz

Macht mit!:Wisst ihr, was los war?

Quizzt euch schlau!

  1. logo! - Quiz - Sachsen-Anhalt

    Macht mit!:Quiz: Wie gut kennt ihr Sachsen-Anhalt?

  2. Eine Kinderhand, die mit links schreibt, dazu die Schriftzüge "Mythos" und "Wahrheit" und Fragezeichen.

    Tag der Linkshänder:logo!-Quiz: Linkshänder: Was stimmt wirklich?

  3. PUR+ WM-Quiz

    Macht mit!:Das PUR+ Quiz zur WM 2026

  4. Social-Media-Quiz

    Macht mit!:logo!-Quiz: Social-Media!

  5. Landtagswahl Rheinland-Pfalz

    Mach mit!:logo-Quiz: Rheinland-Pfalz

  6. Grafik: Deutschlandkarte mit eingefärbten Baden-Württemberg und Flagge Ba-Wü, daneben Schild mit Aufschrift "Quiz" und Fragezeichen

    Macht mit!:logo-Quiz: Baden-Württemberg

  7. Grafik: Kind hält sich Nase dazu, daneben grafische Stinkewolke und Schild mit Aufschrift "Quiz", daneben bunte Fragezeichen

    Macht mit!:logo!-Quiz: Pupsen

  8. Eine Collage mit dem Titel ERNÄHRUNG. Im Hintergrund bunte Früchte. Unten Schüsseln mit Salat und Süßem.

    Macht mit!:logo!-Quiz: Ernährung!

  9. Jahresquiz 2025

    Jahresrückblick:Wichtige Nachrichten 2025: Kennt ihr euch aus?

  10. PUR+ - Weihnachtsquiz

    Macht mit!:Wie gut kennt ihr euch mit Weihnachten aus?

  11. Es sind Kinder zu sehen, die in die Kamera lachen

    logo!:logo!-Quiz: Kinderrechte

  12. Eine Montage aus einem Fragezeichen, einer Lippe, Bergen und der österreichischen Flagge.

    Quiz:logo!-Quiz: Österreichische Wörter

Gewinnt eine Kamera!

Aufruf zum Foto des Monats

Foto des Monats: So könnt ihr mitmachen!

Mehr Aktionen zum Mitmachen

  1. Fragen, Wahl Sachsen-Anhalt

    Sachsen-Anhalt:Was wollt ihr zur Landtagswahl wissen?

  2. Vor einem Schriftzug mit dem Wort "Aufgaben" ruft eine junge Frau in ein Megafon

    Schülerwettbewerb:Macht eure eigene Nachrichtensendung!

  3. ZDF goes Schule

    ZDF goes Schule:Eure Schule + ZDF = Dreamteam?!

  4. Hände zeigen Daumen hoch, Daumen runter und Idee.

    logo!:Habt ihr Themenvorschläge oder Anregungen?

Entdeckt diese Themen in 3D

  1. 3d-Karte der deutschen Bundesländer

    logo!:Lernt die 16 Bundesländer kennen!

  2. Ein Zeitstrahl mit Fotos zum Zweiten Weltkrieg

    logo!:Zeitstrahl: Zweiter Weltkrieg

  3. Karte mit den EU-Ländern, Lupe und EU-Flagge

    logo!:Reist durch die Länder der EU!

  4. ISS 3D Story

    logo!:Die ISS in 3D: Entdeckt die Raumstation!