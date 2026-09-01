Quiz und Aktionen zum Mitmachen

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Testet euer Wissen!
In unseren logo!-Quizzen findest du viele spannende Fragen zu Tieren, Umwelt, Politik und mehr. Macht bei coolen Aktionen mit und gewinnt vielleicht eine Kamera. In den 3D-Modulen kannst du Themen ganz interaktiv entdecken.
Quizzt euch schlau!
Macht mit!:Quiz: Wie gut kennt ihr Sachsen-Anhalt?
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Jahresrückblick:Wichtige Nachrichten 2025: Kennt ihr euch aus?
Macht mit!:Wie gut kennt ihr euch mit Weihnachten aus?
logo!:logo!-Quiz: Kinderrechte
Gewinnt eine Kamera!
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