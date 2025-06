In Amsterdam in den Niederlanden wird jedes Jahr das "World Press Foto", also das beste Presse-Foto der Welt gewählt. Damit werden Fotos ausgezeichnet, die besonders bewegend, spannend oder einfach schön sind. Auch bei logo! gibt es einen Foto-Wettbewerb.

Schickt uns euer Foto!

Schickt uns - am besten in einer E-Mail - das Foto aus den Nachrichten, das euch am meisten beeindruckt hat oder am besten gefällt. Ganz wichtig: Schreibt uns, warum ihr genau dieses Foto ausgewählt habt. Was findet ihr daran so besonders? Was verbindet ihr damit? Welche Geschichten fallen euch dazu ein? Wir wählen dann unter allen eingeschickten Fotos das "Foto des Monats" aus.



Zusätzlichen zu eurem Foto brauchen wir diese Informationen: