logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Sachsen-Anhalt:Was wollt ihr zur Landtagswahl wissen?
Am 6. September wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. logo! ist am Wahltag vor Ort und berichtet aus Wernigerode. Wir wollen eure Fragen beantworten, auch live in der Sendung.
Etwa 1,7 Millionen Menschen können bei der Landtagswahl die Parteien, Politiker und Politikerinnen wählen, die in Zukunft Entscheidungen für Sachsen-Anhalt treffen. Über die Wahl und wie es danach weitergeht, darüber wird schon viel diskutiert. Warum, seht ihr unten im Video.
logo! beantwortet eure Fragen
logo! on tour ist am Wahltag live vor Ort. Maral und Sherif zeigen, wie die Parteien abgeschnitten haben und was das für Sachsen-Anhalt bedeuten könnte. Und: Eine Politikexpertin beantwortet eure Fragen!
Was wollt ihr zu der Landtagswahl wissen? Schreibt uns unten in die Kommentare!
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
29 Kommentare
- Dani
Warum sind die Wählerstimmen inzwischen meistens so extrem links und rechts?
- Jayden
Wie wahrscheinlich ist es das die AfD Regieren könnte? Lg an das gesamte Logo! Team
- Vinc
Ist es schlimm wenn die AFD gewinnt
- Dani 123 I LOVE LOGO
Warum wird eigentlich in Sachen anhalt gewelt und dürfen wir kinder mitwehlen