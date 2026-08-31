Am 6. September wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. logo! ist am Wahltag vor Ort und berichtet aus Wernigerode. Wir wollen eure Fragen beantworten, auch live in der Sendung.

Was wollt ihr zur Landtagswahl wissen?

Etwa 1,7 Millionen Menschen können bei der Landtagswahl die Parteien, Politiker und Politikerinnen wählen, die in Zukunft Entscheidungen für Sachsen-Anhalt treffen. Über die Wahl und wie es danach weitergeht, darüber wird schon viel diskutiert. Warum, seht ihr unten im Video.

Darum wird die Wahl besonders genau beobachtet. 27.08.2026 | 1:20 min

logo! beantwortet eure Fragen

logo! on tour ist am Wahltag live vor Ort. Maral und Sherif zeigen, wie die Parteien abgeschnitten haben und was das für Sachsen-Anhalt bedeuten könnte. Und: Eine Politikexpertin beantwortet eure Fragen!