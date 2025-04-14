Thema: Essen und Ernährung

Essen und Ernährung

Bei Essen geht's um so viel mehr als sich nur den Bauch vollzuschlagen. Essen kann lecker sein, Essen kann Spaß machen, Essen kann aber auch krank machen. Die Herstellung von unserem Essen hat Einfluss auf unsere Umwelt. Gesundes Essen füllt eure Körperbatterien und ist euer Antrieb für neue Power. Wenn ihr neues Futter für euer Hirn braucht, schaut hier vorbei, denn hier gibt's alles rund ums Thema Ernährung für euch zum Wissenshunger stillen.