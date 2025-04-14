  3. Suche
logo! - Startseite
logo! - Startseite
Übersicht

Thema: Essen und Ernährung

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Faktencheck Ernährung

logo!:Faktencheck: Wie gesund ist das wirklich?

Gesund ernähren - so klappt's

  1. Box mit Nüssen, Heidelbeeren und Quinoa-Salat

    logo!:10 Tipps für eine gesunde Ernährung

  2. Pausenbrot in Edelstahldose

    logo!:So klappt's mit dem leckern Pausenbrot

Essen in "Bio"

  1. Bio-Lebensmittel Grafik

    logo!:Das steckt dahinter

    Video1:43
  2. Mit dem Bio-Siegel der EU erkennt man überall, ob es sich um ein Bioprodukt handelt.

    logo!:5 Fakten zu Bio-Lebensmitteln

Naschkatzen aufgepasst!

  1. Warnschild, Zuckerwürfel und zuckrige Lebensmittel/ Fertigprodukte

    logo!:7 Zuckerfallen zum Durchklicken

  2. zUCKER UNGESUND

    logo!:Warum zu viel Zucker so ungesund ist

  3. Erklärgrafik Werbung

    logo!:Was ein Werbeverbot für Süßkram bringen kann

    Video1:33

Was Ernährung mit Umwelt zu tun hat

  1. Durchgestrichene nicht-vegane lebensmittel, Vegane Lebensmittel

    Vegane Ernährung:Vegane Ernährung: eine gute Idee?

  2. Mehlwürmer auf Teller als leckere Mahlzeit

    logo!:Insekten essen? Diese 3 Punkte sprechen dafür

    Video1:22

Zu viel, zu wenig ... Wenn Essen krank macht

  1. logo!-Reporterin Teresa lächelt die 14-jährige Amelie an. Sie stehen Rhein und die Sonne scheint.

    logo!:Amelies Weg raus aus der Magersucht

    Video2:52
  2. Erklärgrafik Diabetes

    logo! erklärt:Die Krankheit Diabetes

    Video1:48

Essen und Ernährung

Bei Essen geht's um so viel mehr als sich nur den Bauch vollzuschlagen. Essen kann lecker sein, Essen kann Spaß machen, Essen kann aber auch krank machen. Die Herstellung von unserem Essen hat Einfluss auf unsere Umwelt. Gesundes Essen füllt eure Körperbatterien und ist euer Antrieb für neue Power. Wenn ihr neues Futter für euer Hirn braucht, schaut hier vorbei, denn hier gibt's alles rund ums Thema Ernährung für euch zum Wissenshunger stillen.