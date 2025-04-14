Thema: Essen und Ernährung

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Gesund ernähren - so klappt's
Essen in "Bio"
logo!:Das steckt dahinterVideo1:43
Naschkatzen aufgepasst!
logo!:Was ein Werbeverbot für Süßkram bringen kannVideo1:33
Was Ernährung mit Umwelt zu tun hat
Vegane Ernährung:Vegane Ernährung: eine gute Idee?
logo!:Insekten essen? Diese 3 Punkte sprechen dafürVideo1:22
Zu viel, zu wenig ... Wenn Essen krank macht
logo!:Amelies Weg raus aus der MagersuchtVideo2:52
logo! erklärt:Die Krankheit DiabetesVideo1:48
Essen und Ernährung
Bei Essen geht's um so viel mehr als sich nur den Bauch vollzuschlagen. Essen kann lecker sein, Essen kann Spaß machen, Essen kann aber auch krank machen. Die Herstellung von unserem Essen hat Einfluss auf unsere Umwelt. Gesundes Essen füllt eure Körperbatterien und ist euer Antrieb für neue Power. Wenn ihr neues Futter für euer Hirn braucht, schaut hier vorbei, denn hier gibt's alles rund ums Thema Ernährung für euch zum Wissenshunger stillen.