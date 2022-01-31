logo!: Warum zu viel Zucker so ungesund ist

Vielleicht kennt ihr das: Nach dem Schokoriegel in der Pause ist man erstmal satt - aber schon am Ende der nächsten Unterrichtsstunde hat man das Gefühl, wieder hungrig zu sein! Daran liegt's: Beim Essen von Zucker steigt der Blutzuckerspiegel erstmal schnell. Damit nicht zu viel Zucker im Blut herumschwirrt, sorgt der Körper dafür, dass der Zucker aber auch ganz schnell raus geht aus dem Blut (also abgebaut wird). Die Folge: Der Blutzuckerspiegel sinkt genauso schnell. Und schon fühlen wir uns wieder hungrig - "unterzuckert", obwohl wir gerade etwas gegessen haben.