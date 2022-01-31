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logo!: Warum zu viel Zucker so ungesund ist

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

5 Gründe, wieso Zucker unserem Körper schadet

zUCKER UNGESUND
Quelle: Colourbox/Imago

Jetzt mal ehrlich: Wer von euch ist so eine richtige Naschkatze und könnte sich den ganzen Tag nur von Schokolade, Eis und Gummibärchen ernähren? Tja, auch in der logo!-Redaktion gibt's so einige Schleckermäuler - und alle freuen sich, wenn jemand Kuchen mitbringt ... Trotzdem: Zu viel Zucker ist ungesund - hier erfahrt ihr, warum:

Was heißt zu viel Zucker?

Jetzt mal runter mit dem erhobenen Zeigefinger: Ab und zu tut es auch einfach mal gut, ein Stück Schokolade oder ein paar Gummibärchen zu essen. Fachleute finden allerdings, dass Kinder nicht mehr als 25 Gramm Zucker pro Tag essen sollten. (So viel steckt ungefähr in einer halben Tafel Schokolade.) Das Problem: In vielen Lebensmitteln, die ihr täglich esst, versteckt sich schon viel Zucker - und deshalb sind diese 25 Gramm schnell erreicht. Hier ein paar Beispiele:

Mädchen isst Müsli
Geöffnete Joghurtbecher
Pommes mit Ketchup und Mayonnaise
Mädchen trinkt Milch
Müsliriegel
Drei Gläser voller Essiggurken
Mandarinensaft

Knusper, knusper, Zucker ...

Typisches Frühstück: Müsli. Manche Sorten wirken zwar gesund, doch das täuscht oft: Je nach Marke verstecken sich in einer Portion bis zu 19 Gramm Zucker - das sind etwa sechs Würfel!

Quelle: colourbox.de

Diesen Text haben Meike und Debbie geschrieben.

logo! hat in der Sendung am 7.4.2026 über das Thema berichtet.

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