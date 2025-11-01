Vegan leben: Tipps, Tricks und was man wissen sollte | logo!

Tipps, Tricks und was man dazu wissen sollte

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Sich vegan zu ernähren bedeutet, auf alles zu verzichten, was vom Tier kommt.

Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die vegan leben. Andere kritisieren die Lebensweise.

in Deutschland, Andere Auf bestimmte Dinge sollten bei einer veganen Ernährung geachtet werden.

Obst und Gemüse? Logisch, das ist vegan. Quelle: reuters

besondere Art der Ernährung und Lebensweise. Menschen, die vegan leben, verzichten auf alles, was vom Tier kommt. Das bedeutet, sie verzichten nicht nur auf Fisch und Fleisch wie Vegetarier. Sie trinken zum Beispiel auch keine Milch, essen keinen Käse, keinen Joghurt, keine Eier und keinen Honig. Es gibt viele Veganerinnen und Veganer, die auch bei ihrer Kleidung darauf achten, keine tierischen Produkte wie Leder oder Wolle zu tragen. Und auch bei der Kosmetik, zum Beispiel bei Shampoos oder Schminkprodukten, achten viele Menschen darauf, dass keine tierischen Produkte enthalten sind. Veganismus ist eineund Lebensweise.Menschen, die vegan leben,Das bedeutet, sie verzichten nicht nur auf Fisch und Fleisch wie Vegetarier. Sie trinken zum Beispiel auch keine Milch, essen keinen Käse, keinen Joghurt, keine Eier und keinen Honig. Es gibt viele Veganerinnen und Veganer, die auch bei ihrer Kleidung darauf achten, keine tierischen Produkte wie Leder oder Wolle zu tragen. Und auch bei der Kosmetik, zum Beispiel bei Shampoos oder Schminkprodukten, achten viele Menschen darauf, dasssind.

In Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die sich vegan ernähren. Im Supermarkt findet man auch viel mehr pflanzliche Lebensmittel, wie Hafermilch oder Joghurt aus Kokosnuss. Es gibt auch immer mehr Fleischersatzprodukte, zum Beispiel Würstchen aus Soja oder Weizen.

Es gibt immer mehr Fleischersatzprodukte in Supermärkten. Quelle: dpa

3 Gründe, warum Menschen vegan leben:

Tierwohl Viele Veganerinnen und Veganer möchten nicht, dass Tiere für ihre Ernährung und Lebensweise sterben oder leiden müssen. Sie lehnen Massentierhaltung ab, in der sehr viele Tiere gemeinsam auf engem Raum leben. Neben der Produktion von Fleisch, werden Tiere oft auch für die Herstellung von Milchprodukten auf so engem Raum gehalten.

In diesem Video erfahrt ihr, was bei der Massentierhaltung genau passiert: Umweltschutz Beim Anbau von Getreide, Gemüse und Obst werden weniger Treibhausgase erzeugt als zum Beispiel bei der Fleischproduktion oder der Herstellung von Milchprodukten. Veganerinnen und Veganer ernähren sich also klimafreundlicher, weil sie auf Fleisch und tierische Produkte verzichten.

Gesundheit Viele Menschen ernähren sich vegan, weil sie es für einen gesunden Lebensstil halten. Tatsächlich haben Veganerinnen und Veganer seltener Übergewicht und bestimmte Krankheiten. Sie sollten allerdings einige Nährstoffe als Nahrungsergänzungsmittel, also zum Beispiel als Tabletten oder Tropfen, zu sich nehmen, zum Beispiel das Vitamin B12. Das ist nämlich nur in tierischen Produkten enthalten.

Das sagen Kritikerinnen und Kritiker:

Andere befürchten, dass man mit einer veganen Ernährung nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird. Vitamin B12 kommt zum Beispiel nur in tierischen Produkten vor. Vitamin B12 ist für Kinder sehr wichtig, weil es für das Wachstum, die Nerven und das Gehirn gebraucht wird. Auch die Nährstoffe Kalzium und Zink können vegan lebenden Kindern fehlen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt keine vegane Ernährung für Kinder - unter anderem, weil es nicht genügend Daten gibt, die für eine vegane Ernährung sprechen. Bisher gibt es nur wenig Studien, die sagen, dass eine vegane Ernährung bei Kindern und Jugendlichen ausreichend ist. Es gibt also noch nicht genügend Forschung, aus der man ganz klar sagen kann: "vegane Ernährung bei Kindern und Jugendlichen wird empfohlen".

Worauf bei veganer Ernährung geachtet werden sollte

Falls ihr darüber nachdenkt, euch vegan zu ernähren, solltet ihr unbedingt auf einige Dinge achten. Das ist besonders für Kinder und Jugendliche wichtig. Denn sie müssen bei veganer Ernährung darauf achten, genug Nährstoffe zu sich zu nehmen.

Sprecht mit euren Eltern und eurem Kinderarzt Gerade weil ihr Kinder seid, ist es besonders wichtig, dass ihr mit euren Eltern und eurem Kinderarzt oder eurer Kinderärztin über vegane Ernährung sprecht. Sie können euch beraten und euch sagen, was ihr bei einer veganen Ernährung beachten solltet und ob sie überhaupt für euch geeignet ist. Esst euch richtig satt Darauf achten, sich richtig satt zu essen. Denn oft ist veganes Essen nicht so kalorienhaltig wie Essen mit Käse, Sahne oder Fleisch. Deswegen braucht man teilweise größere Portionen. Und achtet darauf, genug Nüsse, Samen und hochwertiges pflanzliches Öl zu verwenden, die viele Kalorien und Nährstoffe enthalten. Achtet auf euer Vitamin B12 Weil Vitamin B12 nur in tierischen Produkten vorkommt, können Veganerinnen und Veganer diesen nicht durch andere Lebensmittel ersetzen und sollten stattdessen dauerhaft B12 als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Es ist auch wichtig, sich regelmäßig von einer Ärztin oder einem Arzt durchchecken zu lassen. Nehmt genügend Eisen zu euch Eisen ist nicht nur ein Metall, sondern spielt auch als wichtiger Nährstoff eine große Rolle in unserem Körper. Eisen ist nämlich für den Transport von Sauerstoff zuständig. Deswegen sollten wir auch genügend Eisen zu uns nehmen. Pflanzliche Lebensmittel mit einem hohen Eisengehalt sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, und Erbsen oder Vollkorngetreide und Nüsse. Achtet auf eure Eiweiß-Zufuhr Nicht nur in Hühnereiern steckt Eiweiß. Der wichtige Nährstoff steckt auch in Hülsenfrüchten und in Vollkorngetreide, zum Beispiel Vollkornreis oder Vollkornnudeln.

Achtung Falle: Diese Lebensmittel sind nicht vegan!