Vegane Ernährung:Tipps, Tricks und was man dazu wissen sollte
- Sich vegan zu ernähren bedeutet, auf alles zu verzichten, was vom Tier kommt.
- Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die vegan leben. Andere kritisieren die Lebensweise.
- Auf bestimmte Dinge sollten bei einer veganen Ernährung geachtet werden.
Obst und Gemüse? Logisch, das ist vegan.
Quelle: reuters
Veganismus ist eine besondere Art der Ernährung und Lebensweise. Menschen, die vegan leben, verzichten auf alles, was vom Tier kommt. Das bedeutet, sie verzichten nicht nur auf Fisch und Fleisch wie Vegetarier. Sie trinken zum Beispiel auch keine Milch, essen keinen Käse, keinen Joghurt, keine Eier und keinen Honig. Es gibt viele Veganerinnen und Veganer, die auch bei ihrer Kleidung darauf achten, keine tierischen Produkte wie Leder oder Wolle zu tragen. Und auch bei der Kosmetik, zum Beispiel bei Shampoos oder Schminkprodukten, achten viele Menschen darauf, dass keine tierischen Produkte enthalten sind.
In Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die sich vegan ernähren. Im Supermarkt findet man auch viel mehr pflanzliche Lebensmittel, wie Hafermilch oder Joghurt aus Kokosnuss. Es gibt auch immer mehr Fleischersatzprodukte, zum Beispiel Würstchen aus Soja oder Weizen.
Es gibt immer mehr Fleischersatzprodukte in Supermärkten.
Quelle: dpa
3 Gründe, warum Menschen vegan leben:
Das sagen Kritikerinnen und Kritiker:
Andere befürchten, dass man mit einer veganen Ernährung nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird. Vitamin B12 kommt zum Beispiel nur in tierischen Produkten vor. Vitamin B12 ist für Kinder sehr wichtig, weil es für das Wachstum, die Nerven und das Gehirn gebraucht wird. Auch die Nährstoffe Kalzium und Zink können vegan lebenden Kindern fehlen.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt keine vegane Ernährung für Kinder - unter anderem, weil es nicht genügend Daten gibt, die für eine vegane Ernährung sprechen. Bisher gibt es nur wenig Studien, die sagen, dass eine vegane Ernährung bei Kindern und Jugendlichen ausreichend ist. Es gibt also noch nicht genügend Forschung, aus der man ganz klar sagen kann: "vegane Ernährung bei Kindern und Jugendlichen wird empfohlen".
Worauf bei veganer Ernährung geachtet werden sollte
Falls ihr darüber nachdenkt, euch vegan zu ernähren, solltet ihr unbedingt auf einige Dinge achten. Das ist besonders für Kinder und Jugendliche wichtig. Denn sie müssen bei veganer Ernährung darauf achten, genug Nährstoffe zu sich zu nehmen.
Achtung Falle: Diese Lebensmittel sind nicht vegan!
Gummibärchen
Leider nicht immer vegan! Die oft enthaltene Gelatine stammt aus Tierknochen und wird für die gummiartige Konsistenz verwendet. Mittlerweile gibt es aber auch vegane Alternativen.
Quelle: picture alliance / dpa