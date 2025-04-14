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Hier könnt ihr wichtige Themen entdecken und verstehen. Warum gibt es Krieg in der Ukraine, was ist der Klimawandel und wie leben Menschen im Weltall – bei logo! findet ihr Antworten auf eure Fragen - einfach erklärt. Ihr erfahrt mehr darüber, wie Politik in Deutschland und der EU funktioniert, warum Kinderrechte wichtig sind und was Social Media mit uns macht. Schaut euch um!
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  3. Rechte Seite: Explosion einer Rakete im Gaza-Streifen. Linke Seite: 2 Soldaten vor einem zerstörten Haus. In der Mitte eine Landkarte mit Israel nund dem Gaza-Streifen.

    logo!:Konflikt im Gazastreifen

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Leben, Natur und Umwelt
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Religion und Glaube