logo!-Thema: Religion und Glaube

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Das Christentum
Alles, was ihr wissen müsst:Daran glauben Christen
Das ist der Unterschied:Katholisch oder evangelisch?
Der Islam
logo!:Daran glauben Muslime
logo! erklärt:Lernt mehr über den IslamVideo1:42
Das Judentum
logo!:Jüdische Feiertage
Buddhismus und Hinduismus
logo!:Woran Hindus glauben
Weitere Weltanschauungen
Religion und Glaube
Zu den Weltreligionen gehören das Christentum, der Islam und das Judentum. Gläubige dieser drei miteinander verwandten Religionen beten zu einem Gott. Dann gibt es noch zwei Religionen, die aus dem Land Indien stammen: den Hinduismus und den Buddhismus. Hindus glauben an viele verschiedene Götter. Beim Buddhismus spielt Gott keine Rolle.