logo!-Thema: Religion und Glaube

Religion und Glaube

Zu den Weltreligionen gehören das Christentum, der Islam und das Judentum. Gläubige dieser drei miteinander verwandten Religionen beten zu einem Gott. Dann gibt es noch zwei Religionen, die aus dem Land Indien stammen: den Hinduismus und den Buddhismus. Hindus glauben an viele verschiedene Götter. Beim Buddhismus spielt Gott keine Rolle.