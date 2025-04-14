  3. Suche
logo! - Startseite
logo! - Startseite
Übersicht

logo!-Thema: Religion und Glaube

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Weltreligionen - Grafik

logo!:Die Weltreligionen

Video1:34

Das Christentum

  1. Betende Hände, Menschen tragen weiße Gewänder, eine Kirchen- und Bibel-Grafik

    Alles, was ihr wissen müsst:Daran glauben Christen

  2. Ein Pfarrer mit Kreuzkette und schwarzem Gewand hält eine aufgeschlagene Bibel in seinen Händen. Auf dem Foto steht: Katholisch Evangelisch und zwei Fragezeichen.

    Das ist der Unterschied:Katholisch oder evangelisch?

Der Islam

  1. Islam

    logo!:Daran glauben Muslime

  2. Islam Grafik

    logo! erklärt:Lernt mehr über den Islam

    Video1:42

Das Judentum

  1. Juden beim Beten

    logo!:Was im Judentum wichtig ist

  2. Ein Davidstern auf einer Synagoge.

    logo!:Jüdische Feiertage

Buddhismus und Hinduismus

  1. Buddhistische Mönche beten

    logo!:Was im Buddhismus wichtig ist

  2. Hindu betet im Ganges

    logo!:Woran Hindus glauben

Weitere Weltanschauungen

  1. Leere Kirchenbänke

    logo!:Kein Gott und keine höheren Mächte

  2. Im Gegenlicht erkennt man die Umrisse einer Kirche

    logo!:7 Fakten, die ihr über Sekten und Co. wissen solltet

Religion und Glaube

Zu den Weltreligionen gehören das Christentum, der Islam und das Judentum. Gläubige dieser drei miteinander verwandten Religionen beten zu einem Gott. Dann gibt es noch zwei Religionen, die aus dem Land Indien stammen: den Hinduismus und den Buddhismus. Hindus glauben an viele verschiedene Götter. Beim Buddhismus spielt Gott keine Rolle.