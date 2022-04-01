Ramadan: Besondere Zeit für viele Muslime

Der Fastenmonat Ramadan ist für gläubige Muslime eine besondere Zeit. Millionen Musliminnen und Muslime auf der ganzen Welt feiern ihn. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier. 👇

Für die rund 1,9 Milliarden Musliminnen und Muslime auf der Welt beginnt am 01. März der Ramadan. Quelle: IMAGO / Georg Ulrich Dostmann

Für viele Musliminnen und Muslime beginnt ab dem 18. Februar der Fastenmonat Ramadan! Ramadan findet einmal im Jahr statt. Währenddessen fasten viele Muslime etwa einen Monat lang vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Das heißt, sie essen und trinken in dieser Zeit nichts.

Auf der ganzen Welt gibt es fast 2 Milliarden Muslime. Ihre Religion ist der Islam. Musliminnen und Muslime glauben an Allah – das ist das arabische Wort für Gott. Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, steht, dass jeder Muslim den Ramadan mit all seinen Regeln einhalten soll. Deshalb ist diese Zeit für viele Muslime sehr wichtig.

Die wichtigsten Regeln

Essen und trinken Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird gefastet, also nichts gegessen oder getrunken. Nach Sonnenuntergang treffen sich viele gläubige Musliminnen und Muslime zum "Fastenbrechen": Es gibt dann ein großes Essen mit der ganzen Familie. Beten Im Ramadan beten viele Muslime besonders häufig, weil sie in dieser Zeit besonders über Allah, ihren Glauben und ihr Leben nachdenken wollen. Verzichten Während des Fastenmonats sollen Muslime auf Dinge verzichten, die sie von Allah und ihrem Glauben ablenken könnten. Das können zum Beispiel Dinge sein, die man nur zum Vergnügen macht, wie laute Musik hören. Nicht streiten Außerdem sollen Fastende vor allem in dieser Zeit nichts Böses denken oder tun. Deshalb versuchen viele Muslime im Ramadan, besonders nett zu ihren Mitmenschen zu sein und sich nicht zu streiten.

Für Kinder, schwangere Frauen sowie alte und kranke Menschen gibt es Ausnahmen. Sie müssen nicht fasten.

Wann Ramadan beginnt und endet

Der Mond entscheidet über den Beginn von Ramadan. Traditionell beginnt der Fastenmonat, wenn nach dem Neumond die Mondsichel wieder am Himmel zu sehen ist. Das kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Der Ramadan endet etwa einen Monat später mit dem Fest des Fastenbrechens, das in der Türkei auch als Zuckerfest bekannt ist.

Was bedeutet diese Fastenzeit für gläubige Muslime? 02.04.2023 | 1:24 min

Diesen Text haben Ann-Cathrin und Katrin geschrieben.