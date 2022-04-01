Ramadan: Besondere Zeit für viele Muslime

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Ramadan:Eine besondere Zeit für viele Muslime
Der Fastenmonat Ramadan ist für gläubige Muslime eine besondere Zeit. Millionen Musliminnen und Muslime auf der ganzen Welt feiern ihn. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier. 👇
Für viele Musliminnen und Muslime beginnt ab dem 18. Februar der Fastenmonat Ramadan! Ramadan findet einmal im Jahr statt. Währenddessen fasten viele Muslime etwa einen Monat lang vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Das heißt, sie essen und trinken in dieser Zeit nichts.
Auf der ganzen Welt gibt es fast 2 Milliarden Muslime. Ihre Religion ist der Islam. Musliminnen und Muslime glauben an Allah – das ist das arabische Wort für Gott. Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, steht, dass jeder Muslim den Ramadan mit all seinen Regeln einhalten soll. Deshalb ist diese Zeit für viele Muslime sehr wichtig.
Die wichtigsten Regeln
Für Kinder, schwangere Frauen sowie alte und kranke Menschen gibt es Ausnahmen. Sie müssen nicht fasten.
Wann Ramadan beginnt und endet
Der Mond entscheidet über den Beginn von Ramadan. Traditionell beginnt der Fastenmonat, wenn nach dem Neumond die Mondsichel wieder am Himmel zu sehen ist. Das kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Der Ramadan endet etwa einen Monat später mit dem Fest des Fastenbrechens, das in der Türkei auch als Zuckerfest bekannt ist.
Diesen Text haben Ann-Cathrin und Katrin geschrieben.