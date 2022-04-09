logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Die Fastenzeit:40 Tage Verzicht?!
In der Zeit nach Fastnacht und vor Ostern fasten einige Menschen. Ihr auch? Handy, Süßigkeiten oder Fernsehen – auf was verzichtet ihr? Schreibt's uns in die Kommentare! 😊👇
Fasten kann natürlich jeder, wenn er möchte. Aber ursprünglich kommt die Fastenzeit nach Fastnacht oder Karneval aus dem Christentum: Gläubige Christen fasten vor Ostern vierzig Tage und bereiten sich so auf das Fest vor. Die Gläubigen erinnern sich an eine biblische Geschichte, nach der Jesus vierzig Tage lang in der Wüste nichts gegessen hat. Die Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch.
🤔 Regeln beim Fasten
Früher waren die Fastenbräuche sehr streng. Im Mittelalter waren Fleisch, Milch, Eier und Wein in den Fastenwochen ganz verboten. Solche strengen Verbote gibt es heute nicht mehr. Eigentlich geht es auch nicht um Regeln und Verbote. Die Fastenzeit soll den Menschen helfen, ruhig zu werden und über sich, Gott und die Welt nachzudenken.
☝️ Auch andere Gläubige fasten
Nicht nur im Christentum, sondern in allen Religionen gibt es Fastenzeiten. Im Islam beispielsweise fasten die Menschen im Fastenmonat Ramadan. Tagsüber dürfen erwachsene Muslime in dieser Zeit weder essen noch trinken.
Juden verzichten während ihrer Fastentage auf Fleisch und Alkohol oder auf schlechte Angewohnheiten wie das Rauchen. Auch Buddhisten und Hindus fasten gelegentlich.
👉 Fastet ihr auch? Handy, Süßigkeiten oder Fernsehen – auf was verzichtet ihr?
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
- @🇸🇾💕🇵🇸
Ich faste in Ramadan essen ist da verboten aber nicht das ganze Tag sondern nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
- manu
verzichte auf zucker
- micheal afton real
ts so real gng
- Papyrus
welcome to the underground