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Karfreitag - Warum dieser Feiertag still ist

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Karfreitag :Warum dieser Feiertag still ist

Karfreitag ist für gläubige Christen ein sehr wichtiger Tag während der Osterzeit. Was bedeutet er und woher kommt er?

"Kar" kommt von dem althochdeutschen Wort "kara" und bedeutet "klagen" oder "trauern". Die Geschichte von der Geburt Jesu bis zu seinem Tod wird in der Bibel erzählt. Am Karfreitag erinnern Christen an das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz.

Karfreitag-Prozession mit Kreuz und gekreuzigtem Jesus, dazu eine gelbe Bibel

Bei einer Karfreitagsprozession gehen Gläubige gemeinsam mit einem Kreuz, um an Jesus zu erinnern.

Quelle: Imago/ANE Edition

Karfreitag in christlichen Kirchen weltweit

In vielen christlichen Kirchen auf der ganzen Welt finden am Karfreitag besondere Gottesdienste statt. Dabei wird darüber hinaus daran erinnert, dass auch heute weltweit viele Menschen leiden - zum Beispiel unter Kriegen und anderer Gewalt. Pastoren und Bischöfe fordern deshalb oft in ihren Karfreitags-Predigten, dass die Menschen in Frieden miteinander leben und dass Kriege beendet werden sollten.

Am Abend des Karfreitag hält das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, eine kurze Ansprache in Rom. Zehntausende Gläubige kommen in der Regel zu dieser feierlichen Andacht.

Ein stiller Tag

Karfreitag ist laut Gesetz ein stiller Feiertag. Zum Beispiel soll an dem Tag nicht gefeiert und getanzt werden. Wie streng das abläuft, entscheiden die einzelnen Bundesländer. Kunstausstellungen, Museen und Zoos dürfen in der Regel öffnen.

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