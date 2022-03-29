Ostern in anderen Ländern - so wird es gefeiert?

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Ostern weltweit:So wird in anderen Ländern Ostern gefeiert
Glocken, die auf Reisen gehen und Eier, die um die Wette rollen - überall gibt es ganz verschiedene Traditionen an Ostern!
Starten wir in Deutschland! Auch hier gibt es ungewöhnliche Bräuche zu Ostern, die nichts mit Hasen und Eiern zu tun haben. In Lüdge, in Nordrhein-Westfalen, werden zum Beispiel riesige Räder mit Stroh gefüllt. Sobald es dunkel ist, wird das Heu angezündet. Dann werden diese brennenden Räder ins Tal hinab gerollt. Damit soll der Frühling begrüßt werden. Manche Menschen glauben auch, dass man so voraussagen könne, wie die Ernte in diesem Jahr wird.
Frohe Ostern!
Der Karfreitag ist in Italien kein Feiertag. Die Menschen gehen wie sonst auch zur Arbeit und in die Schule. Am Abend wird das Kirchenkreuz durch die Straßen getragen, um an das Leiden Jesu zu erinnern. Zum Osterfest sind Familie und Freunde eingeladen. Der Ostermontag heißt in Italien "Pasquetta" – das kleine Ostern. An diesem Tag machen die Menschen einen Ausflug mit gemeinsamen Picknick. Dabei gibt es "Torta Pasqualina", eine Art salziger Kuchen mit Eiern und Spinat.
Buona Pasqua!
Der finnische Winter ist kalt, dunkel, verschneit und lang! Da ist es kein Wunder, wenn die Leute sich auf den Frühling freuen. Schon Wochen vor Ostern sammeln die Kinder Birken- und Weidenkätzchenzweige. Die werden mit bunten Federn und Krepppapier geschmückt und sorgen für gute Laune. Außerdem säen die Kinder Ostergras in kleine Schälchen und stellen die ans Fenster in die Sonne.
Die Woche vor Ostern verbringen viele Finnen ruhig und nutzen die Zeit, um Freunde und Verwandte zu besuchen.
Früher glaubten die Menschen, dass böse Osterhexen ihr Unwesen trieben. Heute ist das allerdings nur noch ein Märchen. Deshalb verkleiden sich Kinder als kleine Hexen und verteilen bunte Zweige an die Nachbarn. Dafür bekommen sie Süßigkeiten. Nach der stillen Woche geht dann richtig die Post ab! Mit allem, was Krach macht, ziehen die Kinder durch die Straßen. Damit soll der Winter endgültig vertrieben werden.
Eine typisch finnische Osterspeise ist "Mämmi". Ein brauner Brei aus Wasser, Malz und Roggenmehl. Viele essen ihn mit Vanillesoße.
Hyvää pääsiäistä!
Still wird es auch in Frankreich: Zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag läuten keine Kirchenglocken. Wie denn auch? Die Glocken sind schließlich weg! Sie reisen nämlich nach Rom, um sich vom Papst den neuen Segen zu holen. Am Ostersonntag kommen sie dann zurück nach Frankreich und bringen sogar Süßigkeiten und Ostereier mit. Zumindest ist das die Erzählung. Die Kinder suchen dann am Ostermontag nach den Mitbringseln. Der Osterhase kommt in Frankreich nur selten vor.
Frankreich ist bekannt für leckeres Essen, das an Ostern natürlich nicht zu kurz kommt. Mit der Familie wird zusammen ausgiebig gefeiert und gegessen. Auf den Tisch kommt traditionell Lammkeule mit grünen oder weißen Bohnen.
Joyeuses Pâques!
In Griechenland ist das Osterfest sehr wichtig und wird mehrere Tage gefeiert. In der Woche vor Ostern wird in Griechenland streng gefastet: Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind nicht erlaubt. Am Ostersonntag dann genießen die Menschen nach langer Zeit wieder ein Fleischgericht. Oft gibt es ein Osterlamm oder eine Lammsuppe. Ostereier werden in Griechenland vor allem Rot eingefärbt. Am Esstisch findet dann noch das "Eier-Schlagen" oder "Eierpecken" statt. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch auch. Die Eier werden dabei aneinandergeschlagen. Derjenige dessen Ei ganz bleibt, hat gewonnen!
Καλό Πάσχα!
Osterhase? Nein, Bilby! So heißt das australische Ostertier. Ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Häschen hat der sogenannte Kaninchennasenbeutler schon. Bilby ersetzt den Osterhasen, denn Hasen sind in Australien fast eine Plage. Vor allem Wildkaninchen fressen dort Weiden und Felder kahl und vertreiben einheimische Tiere. Dass Bilby außerdem einen Beutel am Bauch hat, ist auch total praktisch: Irgendwie müssen die Ostereier ja transportiert werden!
Trotzdem kennt man den Osterhasen auch in Australien. Zumindest als Schoko-Hasen sind sie beliebt.
Happy Easter!
Verkleiden können sich Amerikaner gut – auch an Ostern! In Osterhasenkostümen und mit bunten Hüten fahren viele mit Osterwagen durch die Straßen. Die Wagen werden mit Blumen geschmückt, es wird also alles sehr bunt!
Eine weitere Tradition ist das "White House Easter Egg Roll". Am Weißen Haus, in dem der Präsident der USA lebt und arbeitet, dürfen Kinder dann an vielen Spielen teilnehmen. Zum Beispiel müssen Eier mit einem großen Löffel über eine bestimmte Strecke gerollt werden. Der Schiedsrichter ist der Präsident persönlich! Ein großes Fest, das sehr beliebt ist. Wer teilnehmen darf, wird vorher ausgelost.
Viele Familien gehen am Ostersonntag morgens in die Kirche. Sie ziehen sich festlich und frühlingshaft an und im Anschluss gibt es Zuhause einen großen Osterbrunch. Abends geht das Festmahl gleich weiter: Es werden Schinken und Lamm, Hefeteigbrötchen, gekochte Eier und englischer Obstkuchen gegessen.
Happy Easter!
Diesen Text hat Lena geschrieben.