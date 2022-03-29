Ostern in anderen Ländern - so wird es gefeiert?

Der finnische Winter ist kalt, dunkel, verschneit und lang! Da ist es kein Wunder, wenn die Leute sich auf den Frühling freuen. Schon Wochen vor Ostern sammeln die Kinder Birken- und Weidenkätzchenzweige. Die werden mit bunten Federn und Krepppapier geschmückt und sorgen für gute Laune. Außerdem säen die Kinder Ostergras in kleine Schälchen und stellen die ans Fenster in die Sonne.



Die Woche vor Ostern verbringen viele Finnen ruhig und nutzen die Zeit, um Freunde und Verwandte zu besuchen.

Früher glaubten die Menschen, dass böse Osterhexen ihr Unwesen trieben. Heute ist das allerdings nur noch ein Märchen. Deshalb verkleiden sich Kinder als kleine Hexen und verteilen bunte Zweige an die Nachbarn. Dafür bekommen sie Süßigkeiten. Nach der stillen Woche geht dann richtig die Post ab! Mit allem, was Krach macht, ziehen die Kinder durch die Straßen. Damit soll der Winter endgültig vertrieben werden.



Eine typisch finnische Osterspeise ist "Mämmi". Ein brauner Brei aus Wasser, Malz und Roggenmehl. Viele essen ihn mit Vanillesoße.



Hyvää pääsiäistä!