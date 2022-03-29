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Ostern in anderen Ländern - so wird es gefeiert?

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Ostern weltweit:So wird in anderen Ländern Ostern gefeiert

Glocken, die auf Reisen gehen und Eier, die um die Wette rollen - überall gibt es ganz verschiedene Traditionen an Ostern!

Diesen Text hat Lena geschrieben.

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