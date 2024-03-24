Ostern: Diese Tage sind für Christen wichtig

Überraschungswissen:Was ihr über Ostern wissen solltet
6 Fragen und Antworten zum Osterfest.
Aschermittwoch, Palmsonntag, Gründonnerstag! Was sind das für Tage und welche Bedeutung haben sie in der christlichen Religion.
Die Osterzeit hat viele wichtige Tage. Und eigentlich haben alle mit dem Leben von Jesus Christus zu tun, so wie es in der Bibel beschrieben wird. Hier ist ein Überblick mit kurzen Erklärungen, worum es an welchem Tag geht.
Das Osterfest liegt übrigens jedes Jahr an einem anderen Datum. Das liegt daran, dass sich das Osterfest nach dem Mond richtet. Gefeiert wird Ostern nämlich immer nach dem ersten Vollmond im Frühling.