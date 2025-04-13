Warum es einen Osterhasen gibt

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Verschiedene Erklärungen:Woher der Osterhase kommt
Wer versteckt an Ostern die Nester mit den Ostereiern? Na klar: der Osterhase. ;) Woher kommt dieser Brauch?
Dazu reisen wir mehr als 300 Jahre zurück. Im Jahr 1682 erwähnte ein Arzt aus Heidelberg erstmals den Osterhasen. Ihm zufolge soll der Brauch im Elsass, in der Pfalz und am Oberrhein entstanden sein. Warum der Hase aber zum Osterhasen wurde, weiß keiner mehr ganz genau. Drei mögliche Erklärungen.
Erfahrt mehr über dieses Tier.
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