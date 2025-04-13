  3. Suche

Warum es einen Osterhasen gibt

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Verschiedene Erklärungen:Woher der Osterhase kommt

Wer versteckt an Ostern die Nester mit den Ostereiern? Na klar: der Osterhase. ;) Woher kommt dieser Brauch?

Dazu reisen wir mehr als 300 Jahre zurück. Im Jahr 1682 erwähnte ein Arzt aus Heidelberg erstmals den Osterhasen. Ihm zufolge soll der Brauch im Elsass, in der Pfalz und am Oberrhein entstanden sein. Warum der Hase aber zum Osterhasen wurde, weiß keiner mehr ganz genau. Drei mögliche Erklärungen.

Grafik - Osterhase

Wir zeigen euch, woher der Brauch eigentlich kommt.

05.04.2022 | 0:53 min

Mehr zu Ostern