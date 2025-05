logo!: Christi Himmelfahrt und Vatertag

Inund vielen anderen Ländern - wie Grönland, Haiti oder Madagaskar - istein gesetzlicher. Viele freuen sich über das verlängerte Wochenende - aber wisst ihr eigentlich, wieso dieser Tag ein Feiertag ist?ist - wie der Name schon sagt -. In der Bibel wird berichtet, dass Jesus Christus am 40. Tag nach seinersei. Besonders imist dieser Tag sehr wichtig. Traditionell finden dannstatt, also kirchliche Umzüge, die durch die Gemeinde führen.

Auch ein Tag für Väter

In Deutschland wird inzwischen auch der Vatertag an Christi Himmelfahrt gefeiert. In einigen Gegenden wird er auch Herrentag oder Männertag genannt. Warum beides an einem Tag gefeiert wird, ist nicht ganz klar. Es könnte sein, dass der Vatertag aus den Feierlichkeiten rund um Christi Himmelfahrt entstanden ist. Im 19. Jahrhhundert wurden an dem Tag dann häufig Ausflüge extra für Männer organisiert. Regelmäßig gefeiert wird der Vatertag in Deutschland etwa seit 100 Jahren.



Apropos: An dem Tag feiern sich viele Väter und Männer selbst und wollen sich etwas Gutes tun. Der Vatertag wird von einigen allerdings auch kritisiert. Unter anderem, weil bei einigen Vatertags-Aktionen viel Alkohol getrunken wird und Frauen und Kinder ausgeschlossen werden. Außerdem hinterfragen einige, ob es überhaupt so etwas wie einen Vater- oder Muttertag geben muss.