logo!: Warum frei?: Der Feiertag Fronleichnam

An diese Geschichte erinnern sich Katholiken an Fronleichnam, aber auch das ganze Jahr über – und zwar in jeder Messe. Bei der heiligen Kommunion verteilt der Pfarrer Brot in Form von geweihten Oblaten. Die nennt man Hostien. Für die Gläubigen ist Jesus in dem Brot – und so auch in jeder Messe persönlich mit dabei. Wenn sie die Hostie essen, sind sie Jesus also ganz nah.In manchen Orten trägt der Pfarrer an Fronleichnam auch eine Hostie durch die Straßen. Die Gläubigen folgen ihm und singen und beten dabei. So einen Umzug nennt man Prozession. Fronleichnam wird übrigens immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert.