logo!: Wichtige Nachrichten für euch!

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Aktuelle Nachrichten für euch!
Hier bekommt ihr aktuelle News aus verschiedenen Themen wie Politik, Freizeit, Social Media, Sport, Wissenschaft und Umwelt. Kurz und verständlich - so wisst ihr bescheid!
News und Politik
logo!:Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt?Video1:20
logo!:Schwimmkurs in Gaza gibt Kindern neuen MutVideo2:04
logo!:Warum wählen Sie die AfD?Video1:31
Freizeit und Schule
logo!:Jeder dritte Jugendliche hat SchulstressVideo1:39
logo!:Ayliva: Wie war sie früher in der Schule?Video2:27
logo!:Schulstart nach den Sommerferienmit Video2:04
logo!:Zurück in die Schule!Video2:04
Social Media und Internet
logo!:Wie entsteht eigentlich ein Computerspiel?Video2:24
logo!:Navi an, Gehirn aus?Video1:37
logo!:Doch kein Social-Media-Verbot in Frankreich?!Video1:43
logo!:Wie oft checkt ihr euer Handy?Video1:15
Technik und Wissenschaft
logo!:Wer KI-Inhalte kennzeichnen muss und wer nichtVideo1:25
logo!:Deals mit Dinos – und das Problem dabei!Video1:35
Umwelt und Tiere
logo!:Watt für 'ne Gefahr?Video1:23
logo!:Störche, die auf Fenster einpicken ...Video2:10
logo!:Pinguin hatte Angelhaken im BauchVideo2:12
logo!:Klima und Klimawandel
logo!:Natur und Umwelt
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