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logo!: Wichtige Nachrichten für euch!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Aktuelle Nachrichten für euch!

Hier bekommt ihr aktuelle News aus verschiedenen Themen wie Politik, Freizeit, Social Media, Sport, Wissenschaft und Umwelt. Kurz und verständlich - so wisst ihr bescheid!
News und Politik
  1. Bilder der beiden Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Sachsenanhalt, dazu ein Fragezeichen und eine Wahlurne

    logo!:Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt?

    Video1:20
  2. Fragen, Wahl Sachsen-Anhalt

    logo!:Was wollt ihr zur Landtagswahl wissen?

  3. Gaza Kinder lernen schwimmen

    logo!:Schwimmkurs in Gaza gibt Kindern neuen Mut

    Video2:04
  4. Straßenumfrage AfD

    logo!:Warum wählen Sie die AfD?

    Video1:31
  1. Wahlen in Deutschland

    logo!:Landtagswahlen in Deutschland

  2. logo!

    logo!:Krieg in der Ukraine

  3. Rechte Seite: Explosion einer Rakete im Gaza-Streifen. Linke Seite: 2 Soldaten vor einem zerstörten Haus. In der Mitte eine Landkarte mit Israel nund dem Gaza-Streifen.

    logo!:Konflikt im Gazastreifen

Freizeit und Schule
  1. Grafik: Schülerin verbirgt ihr Gesicht in den Händen

    logo!:Jeder dritte Jugendliche hat Schulstress

    Video1:39
  2. Kinderreporterin Inci triff Ayliva

    logo!:Ayliva: Wie war sie früher in der Schule?

    Video2:27
  3. Eine Collage zeigt eine Tafel auf der steht das Wort Schulstart! Daneben ist ein orangenes Feld mit einem gezeichneten Schulranzen, einem Heft und einem Stift.

    logo!:Schulstart nach den Sommerferien

    mit Video2:04
  4. Eine Collage zeigt vor rosa, gelbem Hintergrund logo!-Reporterin Lara mit einem Mikrofon in der Hand, neben ihr Doodles, die einen Smiley zeigen, einen Schreibtisch, Zahlen, Zettel und Stift, ein Eis, eine Taucherbrille und eine Sonne.

    logo!:Zurück in die Schule!

    Video2:04
Social Media und Internet
  1. Vom Fehler zum fertigen Computerspiel

    logo!:Wie entsteht eigentlich ein Computerspiel?

    Video2:24
  2. Grafik: Ein Gehirn und ein Handy sind auf grünem Hintergrund abgebildet. Zwischen beiden ist ein weißes Fragezeichen.

    logo!:Navi an, Gehirn aus?

    Video1:37
  3. Grafik: Menschen an Pult mit Aufschrift "Verfassungsrat", daneben Handy mit Social-Media-Apps, die durchgestrichen sind auf Gesetzesblatt - daneben abweisende Hand

    logo!:Doch kein Social-Media-Verbot in Frankreich?!

    Video1:43
  4. Wie lange seid ihr täglich am Handy? Schreibt uns!

    logo!:Wie oft checkt ihr euer Handy?

    Video1:15
  1. logo! Themenseite Internet und soziale Netzwerke

    logo!:Social Media und Internet

  2. Junge am Handy, Server und Handy mit dem Schriftzug KI

    logo!:KI - Künstliche Intelligenz

Technik und Wissenschaft
  1. Grafik: Person mit Katzen-Aufdruck auf dem T-Shirt steht links und schaut rechts auf ein großes Handy mit KI-generiertem Katzenfoto. Auf das Handy zeigt ein Pfeil und es steht der Text "mit KI-erstellt" darüber.

    logo!:Wer KI-Inhalte kennzeichnen muss und wer nicht

    Video1:25
  2. KI von OpenAI startet Hackerangriff

    logo!:KI von OpenAI startet Hackerangriff

  3. Dino-Skelett-Handel

    logo!:Dinoskelette (ver)kaufen - ist das okay?

  4. Dinoskelett frisst Geldstapel; daneben ein Auktionshammer

    logo!:Deals mit Dinos – und das Problem dabei!

    Video1:35
Umwelt und Tiere
  1. Zu sehen ist ein kleines Mädchen im Wattenmeer. Daneben ist ein Schild mit einem Ausrufezeichen. im Hintergrund ist eine grafische, blaue Fläche zu sehen.

    logo!:Watt für 'ne Gefahr?

    Video1:23
  2. Wattwanderung: So wandert ihr sicher durchs Watt

    logo!:So wandert ihr sicher durchs Watt

  3. Störche

    logo!:Störche, die auf Fenster einpicken ...

    Video2:10
  4. Südafrika: Hilfe für kranke Pinguine

    logo!:Pinguin hatte Angelhaken im Bauch

    Video2:12
  1. Landschaft mit Windrädern, Eisbär und Thermometer

    logo!:Klima und Klimawandel

  2. Müll sammelnde Kinder vor See

    logo!:Natur und Umwelt

Mehr Wissen auf einen Blick